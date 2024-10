Boca visita a Tigre en el debut de Fernando Gago

El DT mantiene su costumbre de no parar en la semana la formación que jugará, pero va dando señales de su primer equipo.

Es parte de su metodología de trabajo. Él mismo lo dijo. Durante la semana, Fernando Gago no suele ensayar de corrido con el 11 que luego termina eligiendo para el partido siguiente. Y esto, sobre todo para una primera vez, como es el caso de este nuevo Boca, amplía el abanico de interrogantes. Sin embargo, en estas prácticas que le dieron comienzo a su ciclo, el DT fue dando pequeñas señales.

“Yo no trabajo con el equipo en la semana. Porque después, la decisión pasa por quién entrenó bien o mal. No importa el nombre que tengan”, es la frase de cabecera de Gago que respalda esta forma de preparar los partidos. Igualmente, como todos sus entrenamientos son con pelota, hay ejercicios que permiten empezar a unir las piezas del rompecabezas.

Por lo pronto, en los trabajos en espacios reducidos, Gago fue buscando asociaciones. Si bien no son definitivas, marcan un poco el panorama de quienes son los integrantes que quiere juntar. En la idea madre del DT se impone el concepto de que todos tiene que saber jugar con todos (por eso va rotando nombres y haciendo nuevas combinaciones), pero a la larga, también hay circuitos establecidos.

El medio y el ataque del 4-3-3

Por lo pronto, en el 4-3-3 que tiene como esquema base, está claro que el medio tendrá tres integrantes. Y que ahí, será fundamental la posición que ocupe Zenón. Si es volante, como pasó con Argentinos, se abre la chance de que en ofensiva pueda repetirse el ataque que jugó justamente ante el Bicho, con Aguirre (al DT le gusta desde que estaba en Newell’s), Cavani (el nueve titular) y Merentiel, quien pasará a jugar más recostado sobre la banda.

Ahora, si el ex Unión se convierte en opción como extremo por derecha, una posibilidad que Gago considera, pues se abre un hueco en la línea de volantes. Ahí, quienes parecen tener un lugar seguro son Medina, ya recuperado de su lesión, y Miramón, un cinco que reúne las características que a Pintita le gustan para esa posición, acaso porque tiene similitudes con su pasado como jugador. Pues bien, si hay una vacante más, Martegani o Belmonte pelearán por ese lugar.

El ex San Lorenzo ya fue buscado por Gago para Racing, por lo cual podría tener desde esa consideración anterior del DT alguna chance más de meterse en el equipo, siempre y cuando Zenón cambie su posición.

El arco y la defensa

Acaso las zonas donde el DT tomará las decisiones más trascendentes. Principalmente, porque quién sea el arquero de su primer equipo definirá también la continuidad en ese puesto. Por ahora, las señales son que Sergio Romero recuperará el arco, tras cumplir la sanción interna que le aplicó el club por su incidente con los hinchas en el superclásico.

Compañero de Gago en la Selección durante muchos años, el DT confía en la jerarquía del arquero y cree que podrá recuperar su relación con la gente. Además, entiende que ya la próxima semana el equipo tendrá su primera gran final, ante Gimnasia por los cuartos de la Copa Argentina, en la que también puede haber penales. Entonces, considera que con Chiquito ahí tiene una ventaja, más allá de que con él Boca perdió las dos definiciones que tuvo en este año (Estudiantes por la Copa de la Liga y Cruzeiro por la Sudamericana) y que con Brey eliminó por esa vía a Tallares.

Después, en defensa, el técnico también deberá definir la situación de otro jugador que pagó los platos rotos de la derrota del Súper: Marcos Rojo. También de vínculo cercano con el central, si está bien, tendrá chances de recuperar su lugar (después de River, ni siquiera estuvo concentrado). Claro, el tema es con quién compite por ese lugar, porque Aaron Anselmino pinta para ser una fija.

En las últimas prácticas, con Lema tocado en lo físico (tuvo una sobrecarga que le impidió hacer la mini pretemporada que encaró Herrón como interino), el que hizo pareja con Anselmino fue Medel y el que jugó con Rojo fue Figal. Pero eso no es un indicio definitivo.

¿Y los laterales? El DT evaluará a Advíncula, tras jugar con Perú ante Brasil. Aunque teniendo en cuenta que arrastra una molestia en el tendón de Aquiles (eso le impidió jugar el primer partido de la doble fecha FIFA ante Uruguay), es probable que lo guarde para el choque con Gimnasia. Si es así, jugará Barinaga. ¿Y por la izquierda? Es casi un hecho que seguirá Lautaro Blanco, aunque ahora se abra un nuevo foco de competencia, que hasta incluye a Frank Fabra.

Por todo, Gago definirá su primer 11 como DT de Boca pensando también en dos partidos: no sólo es Tigre en Victoria dentro de dos días, sino que es también el miércoles en Rosario ante Gimnasia, la primera final del ciclo.

El probable 11 de Gago

para su debut en Boca:

Romero; Barinaga, Anselmino, Rojo o Lema, Blanco; Medina, Miramón, Zenón o Martegani; Zenón o Aguirre, Cavani y Merentiel.