Boleto Estudiantil Gratuito: «Hoy podemos atender a más de 700 personas por día»

El subsecretario de Transporte y Emergencia del municipio capitalino, Dr. José Olmedo, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, informó que se encuentra disponible el turnero digital on line en sitio web www.formosatuciudad.gob.ar para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito 2020.

En dicha página deberán ingresar los interesados a los efectos de tomar un turno entre los días 17 de febrero al 17 de abril del presente año, período en el cual se otorgará el beneficio, a fin de poder ser atendidos de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 12 horas y por la tarde a partir de las 16 hasta las 20 horas en las oficinas de la Unidad de Gestión SUBE de la Municipalidad de la Ciudad, ubicadas en calles Rivadavia y Pringles.

Los requisitos exigidos para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito 2020 son los siguientes: SUBE estudiantil del beneficiario, siempre y cuando sea un beneficiario del año 2019; DNI actualizado; Constancia de Alumno Regular y Certificado de Domicilio.

«A partir de hoy todos los beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito de la ciudad de Formosa, pueden acceder a la página www.formosatuciudad.gob.ar para sacar el turno. Esta es la mejor forma que hemos encontrado para brindarle al vecino de Formosa la posibilidad de trabajar de forma organizada y tener predispuestos los horarios que ellos crean pertinentes para poder realizar los trámites de forma ordenada, segura y rápida», dijo Olmedo.

Además expuso que esta metodología «el año pasado nos dio un muy buen resultado y este año ajustamos algunos detalles. Hoy tenemos a la posibilidad de que más de 700 personas por día puedan ser atendidas en las oficinas de la Municipalidad que se encuentra en la calle Rivadavia y Pringles».

«Para ellos vamos a dividir en dos grupos, por un lado están los chicos que ya fueron beneficiados el año pasado, por lo cual le pedimos que se acerquen con la tarjeta que utilizaron más el certificado de alumno regular, constancia de domicilio, y el último DNI, además no es necesario que el beneficiario realice los tramites, le damos la posibilidad de que se acerque cualquier persona mayor porque ya le hemos tomado la fotografía, cargamos los datos, entonces solamente hay que actualizar», señaló

«Por otro lado, están los chicos que van a adquirir por primera vez el boleto estudiantil, el cual tienen que traer DNI, constancia de alumno regular o de inicio de clases, y también la constancia de domicilio, estos jóvenes tienen que hacer el trámite de forma personalizada, porque hay que tomarle la fotografía para la SUBE credencial que se le va a entregar de manera totalmente gratuita».

Y añadió que de igual manera para los estudiantes que hayan extraviado la SUBE. «Aquellos que perdieron la tarjeta, tendrán que comprar y realizar el trámite el día y horario que acordaron en el turnero. No vamos a atender como hicimos el año pasado a nadie que no tenga el turno debidamente programado en la página».

«Los chicos que todavía no tengan la constancia escolar tienen que traer el boletín de clasificaciones para tramitar», indicó

Por último, el Subsecretario de Transporte y Emergencia del municipio capitalino informó que «el año pasado 25 mil alumnos viajaron de forma totalmente gratuita en la ciudad de Formosa, del cual otorgamos más de 90 boletos a los estudiantes de forma mensual para que se puedan trasladar».