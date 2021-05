Bombazo: la argentina Nadia Podoroska venció a Serena Williams

Compartir

Los dieciseisavos de final de los Masters de Roma pueden haber marcado un antes y un después en la carrera de Nadia Podoroska. La tenista argentina derrotó por 7-6 (6) y 7-5 a Serena Williams en un parejo encuentro en el que la rosarina pegó en los momentos indicados para romper la resistencia de la ganadora de 73 títulos WTA y actualmente número 8 del planeta.

La paridad que existió entre las presentes habla del alto nivel que tuvo Podoroska para jugar codo a codo con una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. En el primer set, el slice al fondo de la cancha fue una de las armas mortales que utilizó Nadia para contrarrestar los intentos de Williams de subir a la red de manera agresiva en busca de definir los puntos.

Aunque hubo ocasiones en donde Serena sacó ventajas con su físico, la argentina jugó de manera inteligente y con tenis de alto nivel para poder superar los momentos en los que parecía que la estadounidense comenzaba a jugar con su repertorio. Luego de tres puntos de partidos en el tie-break del segundo set, un error no forzado de Williams le puso punto final a la historia.

’’De chiquita me imaginaba cuando jugaba contra el frontón, estar jugando contra ella. Es una de mis ídolas desde muy chiquita. Así que estoy muy contenta de poder enfrentarla’’, había dicho Podorska a ESPN Tenis en la previa al duelo. Cuando se encontraron en la red para el saludo final, Nadia le dijo unas palabras a Serena que seguramente quedarán en su memoria.

Podoroska se anotó un total de 24 tiros ganadores y 18 errores no forzados. Además, sumó un total de 3 aces y ganó el 54% de los puntos con su primer saque. Mejorando su actuación desde la línea de fondo teniendo en cuenta la primera ronda, sólo tuvo tres doble faltas y pudo quebrar el servicio de su oponente en cuatro de las seis oportunidades que tuvo a disposición.

La rosarina sumó una estadística inédita a su repertorio: está invicta en los partidos contra rivales que conforman el top 10. En este caso Serena está en el octavo escalón del ranking, pero en el pasado chocó frente a Elina Svitolina, 5° en el escalafón, en los cuartos de final del último Roland Garros y contra Petra Kvitova, donde Nadia dio vuelta el partido para llevarse la victoria 5-7, 6-1 y 7-6 (7) por un duelo de los octavos de final en el WTA 500 de Melbourne.

