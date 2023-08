Bomberos recomendó evitar quemas de pastizales e ingresos a espejos de agua

Ante las altas temperaturas y el fuerte viento de los últimos días, la Policía provincial aconseja a la comunidad formoseña no iniciar fuego en ninguna forma que puedan desencadenar la propagación de incendios de pastizales o campos porque las condiciones climáticas favorecen la rápida propagación de las llamas y con ello poner en riesgo la vida de las personas y los animales, sumado a las pérdidas materiales.

En este contexto, el Cuerpo de Bomberos elaboró una serie de recomendaciones para evitar hechos que puedan salirse fuera de control:

No realice quema de basura o pastizal en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente con daños material u otras situaciones más graves.

Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.

Si viaja, no arroje en la ruta colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona, son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.

Evitar el ingreso a ríos y

espejos de aguas no habilitados

También se recomienda a la ciudadanía formoseña no ingresar a espejos de agua como ríos, riachos, lagunas, represas, ya que no están habilitados como balnearios, a fin de resguardar la vida de las personas.

Es importante destacar que el personal de diferentes dependencias policiales de capital e interior recorren constantemente estos sectores, para evitar el ingreso de personas, más aún de menores, a espejos de agua para evitar hechos graves.

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888, indicando el lugar preciso donde se necesita la presencia policial o de bomberos, una breve descripción del incidente, personas o vehículos involucrados.

No cortar hasta brindar los datos necesarios al operador y recordar que juntos se puede tener una provincia más segura.