Bono a monotributistas: analizan extender la ayuda hasta mayo

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejando Vanoli, afirmó que el bono a monotributistas y trabajadores informales «se puede prorrogar a otra suma similar en mayo dependiendo de cómo evolucione la crisis» por la pandemia del coronavirus e indicó que se trabaja también en alternativas para quienes no estén bancarizados y precisen percibir ese beneficio.

«Quienes ya están inscriptos en la Anses no deberán hacer ningún trámite y, los que no lo están, no tendrán que acercarse a oficinas para ningún trámite presencial sino llenar unos pocos datos personales e indicando CBU bancario en la web, que en muy pocos días estará operativa», explicó Vanoli.

El titular del organismo precisó que «habrá 10 días de plazo» para inscribirse y que, «en el lapso de una semana, tendrán acreditado el dinero en sus cuentas» todos los beneficiarios del bono anunciado en conferencia de prensa en la Residencia de Olivos.

«Para quienes no tengan cuenta bancaria, hay varias alternativas que se se están analizando», como el retiro del dinero «en efectivo en la sucursal del Correo Argentino más cercana», dijo Vanoli, quien recordó que «todas las sucursales» del Correo siguen funcionando por considerarse servicio esencial.

Asimismo, el funcionario expresó que, en el caso de jubilados que no tienen tarjeta de débito, la Anses «está articulando» con el Banco Central (BCRA) y los demás bancos, «que exploran distintas soluciones».

En ese marco, aseguró que se estudian «mecanismos como alguna presencia (de personal) en los cajeros» y, si la cuarentena se prolonga, «se va a evaluar una apertura limitada de algunas sucursales bancarias para lo que no se pueda solucionar remotamente».

Vanoli también mencionó, para el caso de los jubilados, la posibilidad de «algún operativo de entrega a domicilio para los que no tengan» tarjeta de débito.

«Además del efecto sanitario que preocupa, y mucho, hay un efecto económico y social importante que afecta muchas actividades», por eso «la idea es ir dando soluciones desde abajo hacia arriba, como indicó el Presidente: primero a quienes tenían Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados de la mínima y personas con menores ingresos», enumeró.

En esa línea, agregó: «Habían quedado afuera quienes estaban en la economía informal o que, estando formalilzados, son más vulnerables y están sufriendo las consecuencias de esta crisis», por lo que «se dispuso este aumento de 10 mil pesos».

«Quienes reciban una pensión o contribución no van a recibir este ingreso de 10 mil, salvo quienes reciben la AUH», la determinación de aplicar el bono representa un «esfuerzo fiscal enorme en un contexto en el que el margen fiscal que tiene el Gobierno es muy estrecho», concluyó.

El Gobierno oficializó las medidas de ayuda para trabajadores informales y pequeños monotributistas, y para beneficiarios de prestaciones previsionales, como parte de las medidas implementadas para paliar el impacto económico del aislamiento obligatorio dispuesto para contener la propagación del coronavirus.

A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó oficializados los anuncios que realizaron el lunes los ministro de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, durante una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos.