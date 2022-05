Bordet afirmó que no tuvo injerencia en la destitución de la fiscal Goyeneche

Compartir

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó que el Poder Ejecutivo local no tuvo «ninguna injerencia» en el proceso que culminó con la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, dispuesta por un jurado de enjuiciamiento en un proceso en el cual la fiscal fue acusada por supuesta imparcialidad en una causa.

La fiscal destituida había afirmado en diversos reportajes periodísticos que el gobernador Bordet había influido en este proceso, ante lo cual el mandatario provincial aseguró que «esto es absolutamente falso».

«Yo no pude haber tenido injerencia porque la denuncia la hicieron abogados a los que no conozco, que son los mismos que habían denunciado a (el exgobernador Sergio) Urribarri», señaló Bordet.

La fiscal Goyeneche, quien había impulsado la causa en la cual fue condenado Urribarri y había investigado presuntas irregularidades en el manejo de fondos en la legislatura local, fue desplazada de su cargo por un Jury de enjuiciamiento, acusada de imparcialidad en una causa.

Bordet, al hablar en Radio con Vos, explicó que el Jury que destituyó a la fiscal Goyeneche «tiene tres jueces del Superior Tribunal, dos miembros del Colegio de Abogados, y dos legisladores, uno en representación de diputados y otro de senadores».

En este sentido aclaró que «el poder político tiene (en el Jury) dos representantes, un diputado y un senador».

«El diputado votó para que se la reponga en el cargo (a la fiscal Goyeneche) y el senador en contra» indicó el mandatario y sostuvo que no se involucró en el caso para permitir que los integrantes del Jury votaran a «conciencia».

«Acá hubo procesos por casos de corrupción y se actuó libremente. Siempre hemos dejado que la justicia actúe en todos los casos, se condenó al exgobernador Urribarri y hemos sido respetuosos de todos los fallos», aseguró Bordet.

Y agregó: «Me atribuyen algo en lo que no tuve parte. El Poder Ejecutivo no forma parte del Jury».

«Nunca opiné sobre el tema porque no correspondía hacerlo y quien conoce mi actuación puede atestiguar que jamás he interferido ni levanté el teléfono para hablar con un juez o un fiscal», completó el mandatario entrerriano.

Asimismo, manifestó que a la destituida fiscal Goyeneche no la conoce «ni hablé con ella, no tengo animosidad».

«Nosotros no denunciamos a la fiscal, la denuncian abogados de la UCR, de Cambiemos, que son los mismos que denunciaron a Urribarri. Se constituyó un Jury que actuó con independencia y se procedió a la destitución», insistió Bordet.

El apartamiento de la fiscal Goyeneche tuvo repercusiones políticas y ayer el Interbloque de Juntos por el Cambio del Senado manifestó su preocupación por la destitución de la procuradora adjunta de la provincia.

Bajo el título «El mensaje que deja la destitución de la fiscal Goyeneche», la cúpula de JxC en el Senado -integrada por Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Juan Carlos Romero- firmó un comunicado en el que calificó a la medida como «de gravedad para las instituciones».

