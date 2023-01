Boxeo: el formoseño Junior Zárate dominó a Ernesto Irías y obtuvo un nuevo cinturón

El campeón argentino mosca derrotó al nicaragüense en una amplia decisión unánime y conquistó el título latino supermosca CMB, en la misma noche en la que Florencia López venció a Carolina Ferrari en fallo dividido en una eliminatoria al cetro argentino minimosca.

Ganó de campana a campana, y sumó su cuarto cinturón. El campeón argentino mosca, Junior Zárate, se impuso sobre el nicaragüense Ernesto Irías, por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así conquistó el título latino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encontraba vacante, en el combate estelar de la velada desarrollada el sábado por la noche en la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires.

En el combate semiestelar de la noche, la invicta integrante de la selección nacional Florencia López superó a Carolina Ferrari, por puntos, en un ajustado fallo dividido, tras diez asaltos, y así se quedó con la eliminatoria al título argentino minimosca.

Con un boxeo sólido y constante, Zárate (ahora 19-4, 7 KOs), campeón argentino mosca y latino supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y N° 14 del ranking mundial mosca OMB, dominó de principio a fin a Irías, que no pudo siquiera inquietarlo. A pesar del mayor tamaño y talla del visitante, el ex integrante del seleccionado argentino y ex campeón fedebol supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entró y salió de la media a la corta distancia, combinando sus jabs con cross y ascendentes plenos al rostro. Ante la fragilidad defensiva del nicaragüense, y sus escasos arrestos ofensivos, Zárate (50,900 kg.) trabajó con comodidad cada uno de los rounds. Seguro, frustró a Irías (50,900 kg.) que en el quinto capítulo recibió el descuento de un punto por golpear en la nuca por parte del árbitro Gustavo Tomás. En todo momento llevó el peso del combate e incluso lo encerró contra las cuerdas combinando con profundidad a la zona alta. Solo le faltó la definición. En el séptimo se vio lo mejor del “Demonio”, quien lo desbordó a puras ráfagas de cross y uppercuts al rostro y agregó sus ganchos al cuerpo. Sin embargo, no consiguió derribarlo. Y mientras Irías no ofrecía respuesta en ataque, el formoseño perpetuó su control hasta el tañido definitivo.

Las tarjetas de los jueces, Ángel Gorreri, Mirta Jara y Carlos Villegas, coincidieron en marcar 99-90, a favor de Zárate.

Con su boxeo veloz y ofensivo, Zárate tomó la iniciativa desde la primera campana. Frente a un rival de mayor talla y alcance, el formoseño filtró sus jabs zurdos seguidos de cross y ascendentes de ambos puños al rostro. Entrando y saliendo desde la media a la corta distancia, exhibió las notables diferencias técnicas. Con precisión, el ex integrante de la selección argentina añadió sus ganchos a las costillas y estómago de un rival permeable. Así, fue extendiendo ventajas durante los cuatro primeros capítulos.

Ya en el quinto, “El Demonio” salió con mayor determinación. Encerró al nicaragüense contra una esquina donde impactó profundas seguidillas de cruzados y ascendentes a la mandíbula, y ganchos a las costillas. Fue en ese episodio en el que Zárate sufrió un corte sobre si ceja derecha producto de un choque de cabezas. Incluso Irías recibió un punto de descuento por un golpe en la nuca por parte de Tomás. Al formoseño solo le faltaba la definición.

En el sexto buscó nuevamente acorralar a un visitante que no ofrecía siquiera un impacto pleno. Ya en el séptimo lo desbordó con su trabajo permanente a la zona alta, pero sin lograr derribarlo. Zárate llevó siempre el peso de la pelea. Así fue que en el octavo repitió dos profundas derechas en cross al mentón.

Los capítulos finales sirvieron solo para los intentos del formoseño de derribarlo, y los del nicaragüense de evitarlo. Con ganchos a las costillas y zona hepática, martirizó en el noveno al visitante. Ya sin tanto vigor, en el definitivo eludió estériles arrestos del visitante para luego combinar su ataque a la cabeza en forma de cruzados y uppercuts, para llevarse así la holgada y merecida decisión.

A los 33 años, Zárate, vencedor de Luciano Baldor, Matías Iriarte -ante quien ganó dos y perdió una-, Abel Silva -frente a quien sumó dos festejos y un revés-, Juan Jurado -quien primero lo derrotó y luego se desquitó por el título argentino mosca-, pero que perdió rente a Leandro Blanc en una controversial decisión técnica y unánime por las coronas argentina, sudamericana y fedelatin AMB de los minimoscas, hilvanó su quinto festejo en fila, donde se destaca su nocaut técnico en el tercer round sobre el venezolano José Farfán por el título latino supermosca OMB, su éxito en fallo unánime sobre Mauro Liendro para reconquistar el cetro nacional mosca, y llegaba del 28 de octubre último repetir sobre el mexicano Carlos Vado. Ahora, irá por mayores retos.