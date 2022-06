Compartir

El deporte y el cine se unirán una vez más gracias a Brad Pitt y Lewis Hamilton, piloto británico de automovilismo. Los hombres producirán juntos una película inspirada en la Fórmula 1, la cual será protagonizada por la estrella de Hollywood y dirigida por Joseph Kosinski, quien estuvo al frente de Top Gun: Maverick.

La trama del largometraje, que se podrá ver a través de Apple TV, se centra en el personaje de Pitt, un piloto de automovilismo retirado que se convierte en mentor de una joven promesa del deporte. Gracias a esto, el excorredor logrará hacer su última apuesta de gloria en la pista.

Hamilton, que se consagró siete veces campeón del mundo, decidió unirse a Plan B Entertainment, empresa de Pitt, para participar del negocio. En el proyecto también participan el guionista Ehren Kruger y los productores Jerry Bruckheimer y Chad Oman, de Jerry Bruckheimer Films.

La película, que todavía no tiene título, nació luego de que Kosinski conociera a Hamilton a través de Tom Cruise, mientras grababan la secuela de Top Gun durante el 2021. Una vez que ambos se pusieron de acuerdo comenzó el proceso de buscar un guionista y, finalmente, se dio paso a la reunión cumbre con Pitt, en noviembre de 2021, en donde el director convenció al actor para que se uniera al equipo.

El estreno del largometraje marcará también un precedente en la historia de la distribución digital de películas, ya que después de cinco meses de negociaciones, Apple y los productores terminaron de cerrar un acuerdo diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora, según informó The Hollywood Reporter.

La clave de este acuerdo incluye un componente de distribución en salas de cine, pero en lugar de un estreno simbólico en un pequeño número de salas o un estreno de un día y una fecha, la película tendría un recorrido exclusivo -y global- de al menos 30 días antes de llegar a la plataforma Apple TV+. Para lograr esto será necesario contar con un socio de distribución, lo cual todavía no está definido.

Si bien Apple ya ha estrenado películas en los cines, como Wolfwalkers que estuvo disponible en salas durante 30 días y La Tragedia de Macbeth, que permaneció 21 días, se trataron de estrenos a pequeña escala, no masivos, como sí será este proyecto que comenzará a rodarse en los próximos meses.

Más allá de este proyecto que se está gestando, Pitt tiene algunos estrenos importantes en los próximos meses. Bullet Train, un particular film de acción que lo reunirá por primera vez con Sandra Bullock, es una de las películas más esperadas del año. Además, hace unas semanas se estrenó en los cines La ciudad perdida, una aventura en la que también compartió pantalla con Bullock. En ese film también participan Daniel Radcliffe y Channing Tatum.

Para lo que queda del año, el galán protagonizará Babylon, el nuevo largometraje de Damien Chazelle (autor de La La Land). Si bien la historia aún es un misterio, se sabe que transcurrirá en los últimos días del Hollywood mudo, junto al comienzo del cine sonoro. En ese proyecto, el intérprete actuará acompañado de Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Jean Smart, Jeff Garlin, Flea y Spike Jonze.

