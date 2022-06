Racing recibió otro golpe en Mendoza: perdió 2-0 ante Godoy Cruz por la Liga Profesional

Compartir

Racing recibió un nuevo golpe en Mendoza: luego de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Agropecuario, un club de la Primera Nacional, perdió 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza por la segunda fecha de la Liga Profesional. Salomón Rodríguez anotó los dos goles para el vencedor, que aprovechó el hombre de más por la expulsión de Chancalay.

Racing vivió 25 días “trágicos” desde el punto de vista deportivo al ser eliminado por Boca, en semifinales de Copa de la Liga, por River Plate de Uruguay en fase de grupos de la Copa Sudamericana y por Agropecuario en la Copa Argentina. Y ante el Bodeguero volvió a mostrar una imagen preocupante, sobre todo en comparación a los mejores momentos del ciclo Gago.

En un primer tiempo parejo y disputado, el Tomba logró anular la imaginación de La Academia, que solo contó con chances claras en el inicio. La visita tuvo mucho más la pelota, pero por momentos fue más incisivo el dueño de casa, más allá de que le faltó final a sus jugadas.

La acción más trascendente llegó a los 36 minutos: Pier Barrios salió desde el fondo y Chancalay lo goleó deliberadamente desde el piso, en una especie de toma de artes marciales. En primer término, Facundo Tello lo amonestó. Pero el VAR lo convocó, observó la escena en pantalla y rectificó: roja para el ex Colón y los dirigidos con Gago quedaron con 10 hombres en cancha.

Para empeorar la situación de los de Avellaneda, a los 7′ del complemento, Martín Ojeda (un ex Racing) desbordó por derecha y encontró en buena posición a Salomón Rodríguez, quien marcó el 1-0.

La diferencia desordenó aún más a La Academia, que perdió la pelota y ofreció espacios cuantiosos para la contra. Un par de veces lo perdonó el Tomba. Pero a los 25 lo volvió a golpear: un pelotazo largo encontró dos contra dos en ofensiva a Racing. Allende asistió a Rodríguez, que con un toque aportó el 2-0.

La Academia pudo descontar, con el gol anulado a Insúa o con un par de pases ajustados del ingresado Cardona. Pero sumó un nuevo tropiezo a partir de los fallos defensivos y la ventaja que dio con la expulsión.

Todo lo bueno realizado por el equipo de Fernando Gago en gran parte del primer semestre de 2022 se hizo añicos, el buen juego propuesto por la “Academia”, los buenos rendimientos individuales y el transformarse en el “enemigo” de River y Boca a nivel local, quedaron en el olvido con tres eliminaciones consecutivas.

Racing generalmente domina al adversario, los arqueros rivales sobresalen casi siempre, genera muchas situaciones pero no tiene la jerarquía suficiente como para plasmarlas en goles, y para colmo las pocas veces que le llegan le anotan. El adelantamiento de los mediocampistas ofrece a la hora del contraataque grandes espacios para ser aprovechados por los adversarios, un tema que Pintita no logra solucionar y que quedo claramente expuesto ante Agropecuario.

Contra Godoy Cruz, de todos modos, no fue claro dominador. Sí mostró la “mandíbula blanda” cuando se vio vulnerable. Y le permitió a Godoy Cruz reponerse de la derrota ante Platense, en la larga carrera por mantener la categoría del elenco dirigido por Orsi-Gómez.

Racing, que había debutado con un triunfo ante Huracán, dio otro paso hacia atrás. Habrá que ver si los refuerzos (se sumó Emiliano Vecchio y busca otros nombres, como el ex Vélez Maximiliano Romero) le aportan soluciones, sobre todo en donde más necesita: la definición.

Formaciones

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Barrios, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Franco Negri; Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo; Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda, López; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda y Aníbal Moreno; Jonathan Gómez, Matías Rojas; Tomás Chancalay y Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

