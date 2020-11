Brandoni reclamó la reapertura inmediata de los teatros

Compartir

Muchos artistas se reunieron en la calle Corrientes para reclamar al Gobierno la reapertura inmediata de los teatros en la Ciudad de Buenos Aires. A través de las redes sociales, Flavio Mendoza había convocado a esta marcha para que los autoricen a trabajar, ya que la actividad teatral está frenada desde hace siete meses y los trabajadores de ese rubro no perciben ningún tipo de ingreso o ayuda económica.

“Todo lo que hicimos, todo lo que aguantamos, todo lo que perdimos y seguimos perdiendo y nunca una ayuda. Sí al fútbol, sí a volver a las escuelas. ¿Y los artistas qué? Mi teatro tiene toda la seguridad y no puedo trabajar, una vergüenza”, dijo el coreógrafo en su cuenta de Twitter. De esta manera, actores, bailarines y cantantes, como Ana Acosta, Pepe Cibrián, Laura Fidalgo y Luis Brandoni, entre otros, dijeron presente este lunes para reclamar una solución urgente.

“Pedimos que abran los teatros, que nos permitan abrir los teatros. Este es un pedido directamente al Presidente de la República que acaba de decir el viernes que teatros y cines no (se abren). Mientras que con las autoridades de la Ciudad y el empresariado hicimos todo lo posible por acondicionar los teatros de manera que se puedan cumplir con los protocolos”, aseguró Brandoni en una entrevista con TN, en la puerta del teatro Broadway, donde Mendoza reacondicionó el establecimiento para cumplir con un estricto protocolo y así empezar a realizar espectáculos.

“Hay grupos de empresarios hablando en la Casa de Gobierno y es probable que como nos estamos manifestando en la calle, el Gobierno cumpla con su hábito de recular después de tomar una decisión. Así que es probable que tengamos teatro”, agregó el actor.

“Hay plazas veraniegas como Carlos Paz y Mar del Plata, más la Costa Atlántica, que seguramente se va a ver muy perjudicados, va a ser muy difícil que los empresarios puedan armar los espectáculos cuando no tienen la seguridad de poder llevarlos adelante”, explicó Luis y agregó que él debía estrenar una obra el pasado 20 de marzo, pero hasta ahora no pudo hacerlo por la pandemia. “Nosotros estamos listos para estrenar el viernes próximo. No sabemos si vamos a estrenar o no”, señaló.

Cuando le preguntaron cómo creía que iba a ser la temporada teatral de verano, el actor respondió: “No lo sabemos porque esto no pasó nunca, de modo que no sabemos si el público va a reaccionar enseguida. Los cines, por ejemplo, no quieren que se abran. El público lo ignora, pero los cines en general pertenecen a empresas trasnacionales. No quieren que hablemos de cine porque ellos están cobrando algún subsidio y tienen temor a que la gente no vaya masivamente a los cines. Pero nunca se dio en la historia que estuviéramos siete meses sin cine y sin teatro. Si la gente va a ir, no lo sé. A mí me parece que sí y también de acuerdo al interés que despierte lo que nosotros les ofrecemos”.

