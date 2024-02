Brindaron recomendaciones sobre qué hacer ante la aparición de los síntomas de dengue

Hicieron hincapié en la importancia de estar atentos y hacer la consulta inmediata, sobre todo cuando se manifiestan con complicaciones que pueden agravar la enfermedad.

En el marco del trabajo intensificado y la concientización a la población que el Ministerio de Desarrollo Humano viene llevando adelante para hacer frente al dengue, el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, remarcó una serie de recomendaciones para que las personas sepan qué hacer ante la presencia de los síntomas asociados a la enfermedad.

En primer término, indicó que la primera consulta “debe hacerse cuando la persona tiene fiebre” y los síntomas que pueden acompañar son: dolor muscular, dolor de cabeza, dolor articular, náuseas, dolor abdominal, episodios de vómito y diarrea que pasan pronto y pueden volver a aparecer con el paso de las horas.

Ante eso, la persona debe acudir a la consulta “para que el médico pueda determinar la causa de ese estado febril y hacer la sospecha de dengue”. Y en el caso que se confirme la enfermedad, la consulta deberá repetirse nuevamente cada 24 o 48 horas según la evolución y según el criterio médico.

“La consulta oportuna siempre es clave”, aseguró, “porque es la manera que tiene el médico para llegar al diagnóstico, solicitando además un análisis de laboratorio”.

Y amplió que durante la evaluación “el médico va determinar la sospecha de dengue en el caso que no encuentre otra causa que justifique la fiebre. Porque puede ocurrir que el paciente tenga enfermedades previas o que esté cursando otros síntomas y el médico le va decir todas las pautas de alarma a las que debe estar atento”.

Cuadros graves

Más adelante, Cáceres puso de resalto que no solo es necesaria la consulta ante el cuadro febril, sino que también son importantes “los controles posteriores y aún más cuando se desarrollan los síntomas de alarma que pueden evolucionar en un cuadro de dengue grave si no son tratados a tiempo”.

Mencionó que esos síntomas son “dolor abdominal intenso y sostenido, que le duela la panza todo el tiempo. El dengue puede dar algunos dolores pero que calman y luego de dos o tres horas vuelven a aparecer. Pero cuando el dolor abdominal es todo el tiempo, debe ser motivo de consulta inmediata”.

“Otro síntoma” avanzó “son los vómitos persistentes. Uno o dos vómitos en el día, puede llegar a tener el paciente con dengue pero, si vomita tres, cuatro, cinco, seis veces, ese paciente debe hacer una consulta rápida porque corre riesgo de deshidratarse. Y lo mismo pasa con la diarrea, porque si bien, puede tener una o dos diarreas en el día, pero si supera las cinco veces y son persistentes, debe consultar porque también puede llevarlo a deshidratarse”.

Sangrado

Asimismo precisó, que se debe prestar atención si se presenta un sangrado por boca, nariz, o manchas en la piel que aparezcan en forma de hematomas u orinar con sangre o color sangre, o cuando se observa sangre en la materia fecal. “Esas son pautas de que hay una complicación que necesita una consulta médica inmediata”.

Mencionó que además, pueden presentarse cambios en el estado mental. “Es decir cuando el paciente está lúcido y de repente comienza a hablar cosas incoherentes o se vuelve con mucha tendencia al sueño o en un estado irritable. Esos son también signos de gravedad, ante los cuales se debe consultar”.

¿Por qué es fundamental

hacer la consulta?

En relación a lo anterior, el subsecretario enfatizó que, cuando se evidencian alguno de estos síntomas, “la consulta debe ser inmediata y no se debe esperar ni dejar pasar los días, ni las horas, para que el paciente reciba el tratamiento necesario y se puedan evitar así las posibles complicaciones.

“Si la persona no hace la debida consulta, con el correr de los días puede aparecer alguno de esos síntomas y al no saber, al desconocer que son de gravedad, la situación puede complicarse severamente. Pero si consultamos, el médico va indicar el tratamiento adecuado y esas complicaciones pueden evitarse”, remarcó diciendo al final de la entrevista.