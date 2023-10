Buen acatamiento: judiciales de Formosa llevaron adelante una medida de fuerza

La secretaria general de la Asociación de empleados de la Justicia de Formosa, Basilicia Benítez en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la medida de fuerza que llevaron adelante el día de ayer y aseveró que hubo hasta un 100 por ciento de acatamiento en algunas dependencias.

Benítez dijo que hubo un alto acatamiento porque cuando el reclamo es justo todos los trabajadores se juntan y acompañan la medida. “Más del 90 por ciento de los trabajadores han acatado la medida incluso en algunas dependencias el 100 por ciento ha hecho paro. Solo hay guardias mínimas para atención al público”.

En relación al motivo de la medida, señaló que ellos piden un 25 por ciento de aumento sobre los haberes que se vienen percibiendo desde el mes de agosto porque cuando los aumentos se dan tomando como base al mes de febrero, por ejemplo, no alcanza el monto a aquellos trabajadores que recién se inician y no alcanzan la Canasta Básica de Alimentos”.

“Este es nuestro reclamo y nosotros necesitamos que lo hagan de manera real”, indicó.

“Siempre vamos detrás de la inflación, no alcanzan las medidas porque nunca se recomponen los sueldos teniendo en cuenta los salarios viejos”, manifestó.

“La realidad de los trabajadores judiciales no llegan a fin de mes, esa es la realidad de los trabajadores en general. El anuncio del aumento no fue suficiente”, aseveró.

En relación a como continuará la cuestión, indicó que convocarán a una nueva asamblea en la semana y ver qué medidas vamos a llevar adelante más adelante.

Dichos del intendente

Manuel Celauro Celauro

En relación a los dichos del intendente de la ciudad de Clorinda, la titular de la Asociación de Trabajadores de la Justicia de Formosa indicó “en primer lugar me solidarizo con todos los docentes que son un ejemplo de lucha y dignidad. En lo que hace a la lucha de los judiciales debemos decirle al Intendente que está mal informado, hay trabajadores del sector que con este último aumento recién han alcanzado los 200 mil pesos y hay una amplia franja que no llega a cubrir la Canasta Básica”.

“Esa información esta desacertada, además nosotros la única manera que tenemos que hacer visibles nuestros reclamos es llevar adelante una medida de fuerza. Solo queremos que las autoridades nos escuchen, no se debe criminalizar la protesta”, expresó.

“De todas maneras, ya hemos acordado una reunión con el Intendente para ponerle al tanto de la situación”, puntualizó.