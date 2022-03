Compartir

Según denunció una mujer, su ex pareja la extorsionaba con difundir fotos y videos íntimos y conforme con eso, el sujeto también amenazó de muerte a familiares de la mujer, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

El caso se conoció el miércoles pasado, cuando una mujer de 30 años acudió a la Subcomisaría Buena Vista, donde denunció que su ex pareja, un hombre de 27 años, desde hacía meses la venía extorsionando con difundir fotos y vídeos íntimos de ella.

La víctima también refirió, que tanto las fotos como los vídeos se encontraban en su teléfono celular, que su ex pareja le sustrajo y partir de ese momento comenzó su padecimiento.

También mencionó que además de solicitarle cosas para evitar que publique esos archivos, amenazó de muerte a su madre.

Por el hecho, se inició una causa judicial por el delito de Extorsión, Hurto y Amenaza en ocasión de Violencia de Genero, dándose intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa.

Rápidamente los uniformados se abocaron a las tareas investigativas, lográndose la aprehensión del sujeto en la noche del jueves último.

También se secuestró un teléfono celular que tenía en su poder al momento del procedimiento.

Tras la detención del imputado, el juez de la causa otorgó una orden de allanamiento para el inmueble del hombre, ubicado en la calle Libertad del barrio Centro de esa localidad.

El viernes con la orden de requisa domiciliaria en mano, se llevó adelante la diligencia procesal, donde se procedió al secuestro de equipos informáticos que pertenecen al detenido y que resultan de interés a la causa.

Tanto detenido como secuestros, fueron trasladados a la dependencia policial, donde se notificó al sujeto de su situación legal y quedó alojado a disposición del juez de turno.

