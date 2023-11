Bullrich asegura que ya están garantizados el 100% de los fiscales

La presidenta del PRO y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, aseguró hoy que ya están garantizados el 100% de los fiscales tanto de La Libertad Avanza (LLA) como del PRO para el balotaje presidencial del próximo domingo entre el candidato libertario, Javier Milei, y el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

“Estamos muy bien, al 100%, lo que sí a mi me genera un llamado de atención a todos los que van a fiscalizar el domingo es que en estos días hubo muchos actos de violencia, antidemocráticos”, remarcó Bullrich al hablar con la señala televisiva La Nación+ luego de una recorrida de campaña por San Isidro, acompañada del intendente electo de ese distrito, Ramón Lanús.

Entre estos hechos a los que se refirió, Bullrich dio su versión sobre el acto que realizó ayer Javier Milei en el partido bonaerense de Ezeiza, durante el cual se vivieron escenas de tensión y cuestionó “el hecho de que el intendente (Gastón) Granados se haya puesto en el medio de una plaza a tratar de impedir un acto”, al aludir al jefe comunal de ese distrito.

También dijo que “en Santiago del Estero metieron presos a tres militantes de Juntos por el Cambio (JxC) que estaban repartiendo volantes; por eso digo que hay un clima de tensión muy fuerte y es importante que los fiscales vayan tranquilos y no entren en ninguna provocación”.

Al ser consultada sobre el resultado que tendrá el balotaje del próximo domingo entre Massa y Milei precisó: “No sé cómo puede ser el resultado, pero creemos que Argentina tiene una alternativa que es la continuidad, que es corrupción y prebendas, una Argentina que se parece más a Formosa que a las provincias más productivas”.

“Frente a esa alternativa había dos alternativas de cambio: la nuestra, que al perder nosotros tomamos la decisión de apoyar la otra alternativa de cambio; esperamos que la gente que votó a Juntos por el Cambio acompañe y eso es lo que permita un triunfo” de Milei, completó Bullrich.

En tanto, al hablar con la prensa tras su recorrida por el centro de San Isidro, Bullrich afirmó que los comicios presidenciales del 22 de octubre “no fueron elecciones fraudulentas, pero sí han tenido desprolijidades, robo de boletas”.

En otro orden, la titular del PRO evitó pronunciarse sobre cuál será el rol de Mauricio Macri en un hipotético Gobierno de Milei al decir que «eso hay que preguntárselo» al fundador del PRO.

En torno al futuro de JxC, la exministra de Seguridad del macrismo y de Trabajo (durante el Gobierno de la Alianza entre 1999 y 2001) indicó que “han habido muchos debates, y la elección va a definir hacia qué lado se inclina el votante y ahí uno va a poder mirar dónde está la verdadera representación”.

En tanto, al ser consultada respecto de la propuesta de Milei para privatizar los medios públicos, sostuvo que “son temas que hay que discutir, porque Argentina no se puede sostener con gastos enormes, habrá que modernizarlos, habrá que pensarlo”.

“No voy a tomar una posición con respecto a los medios públicos, hay muchas alternativas”, se diferenció Bullrich de la propuesta privatizadora expresada ayer por el candidato libertario en un reportaje en la señal TN.

De todos modos, Bullrich aclaró que “no puede ser que el medio público deja de ser estatal para ser un medio partidario”.

En este sentido señaló la existencia de “tantos canales en el mundo donde hay aprendizajes, hay buenas producciones, y nuestros medios públicos han sido desastrosos”.