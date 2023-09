Bullrich cuestionó a los senadores de la UCR por acordar con el kirchnerismo

La jornada del jueves se presentó como una novedad en el Senado de la Nación. El kirchnerismo y Juntos por el Cambio trabajaron en conjunto en una iniciativa para regular el negocio de los alquileres temporarios y, en un rápido y amable encuentro, se dictaminó de manera favorable un único proyecto de ley.

Pero horas más tarde de conocerse el dictamen favorable, la candidata a presidenta de la oposición, Patricia Bullrich, salió al cruce de lo aprobado en comisión y rápidamente expresó su oposición. En una entrevista televisiva, dijo: “Quiero dejar en claro que estamos totalmente en contra de regular alquileres temporarios. Los argentinos deben poder ponerse de acuerdo con libertad para que haya más y mejores alquileres”. Esto abrió una nueva polémica en Juntos por el Cambio en medio de la discusión por la modificación de la Ley de Alquileres.

Los senadores radicales estuvieron en la reunión conjunta de las comisiones de Turismo y Legislación General. Una de las que expuso el proyecto fue Mariana Juri, mendocina y un nombre que se especulaba para ser el nexo entre el interbloque y Bullrich, algo que ahora está por resolverse.

Fuentes del bloque del PRO explicaron a Infobae que, a pesar de lo sucedido en la Comisión, el sector amarillo no acompañará el proyecto. “Estamos en contra; tenemos algunas diferencias con el bloque radical que acompañó el dictamen”.

“Tendremos un debate interno de cara a su eventual tratamiento en el recinto, pero nosotros estamos en contra”, agregó la fuente respecto al posicionamiento que tomarán en el recinto una vez que llegue la norma.

Pero en el PRO no fueron los únicos que se mostraron contrariados con la posición tomada por los senadores de la UCR. Martín Tetaz, diputado radical del bloque de Evolución, también se expresó en las redes sociales al respecto. “La semana pasada, todos los diputados JxC rechazamos el proyecto Airbnb que presentó la kirchnerista Paula Penacca -diputada del Frente de Todos. Ahora, los libertarios que votaron con los K para que se mantenga la ley de alquileres sin cambios, se rasgan las vestiduras porque dos senadores aislados firman un dictamen”.

Los senadores radicales que estuvieron presentes y que firmaron el dictamen fueron Pablo Blanco, Silvia del Rosario Giacoppo y la coautora del proyecto, Mariana Juri.

Las palabras de Bullrich impactaron en el interbloque y hasta alguno deslizó la idea de retirar las firmas del dictamen, algo que no permite hacer el reglamento del Senado. Por lo tanto, habrá que esperar para ver qué hace el bloque de la UCR, que está conformado por 18 senadores, una vez que llegue al recinto.

