Bullrich: «Juntos por el Cambio era un envase ya muy destruido»

La titular del PRO, Patricia Bullrich, consideró que Juntos por el Cambio «era un envase que ya estaba muy destruido, muy mal» y que, de acá en adelante, se deben discutir “las bases” sobre las que “se reconstruye” el espacio.

Así lo expresó en un reportaje que concedió a la señal televisiva de La Nación + al analizar el resultado electoral de las elecciones generales, en las que, dijo, si bien había logrado imponerse en la interna con Horacio Rodríguez Larreta en las PASO del 13 de agosto, luego «parte de ese votante» no la acompañó en los comicios del 22 de octubre. “Juntos por el Cambio era un envase que ya estaba muy destruido, muy mal, con proyectos distintos y eso se vio en la campaña”, analizó la dirigente, quien respalda ahora la candidatura de Javier Milei, de La Libertad Avanza, de cara al balotaje.Al opinar sobre el futuro de la coalición opositora, Bullrich afirmó que no es partidaria de hablar del “fin” de la coalición aunque sí consideró que, “de lo que hay que hablar, es la manera, sobre qué bases se reconstruye Juntos por el Cambio».

“Me parece que el tema fundamental es el tema de las ideas, y hacia dónde vamos, y ése es el tema que se debatió en Juntos por el Cambio en las PASO”. En torno a los desafíos que implica el balotaje del próximo 19 de noviembre entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, Bullrich opinó que “el país debate lo mismo» y lo resumió: «Si va hacia el cambio y la transformación, en el que las personas puedan vivir libremente y crecer con empresas, trabajando, con posibilidades y educación, o a un modelo corporativo donde las partes políticas se arreglan entre si y la gente las mira de afuera”.

Asimismo, defendió la decisión que tomó tanto ella como el expresidente Mauricio Macri de respaldar a Milei rumbo a la segunda vuelta y sostuvo que se trató de una determinación «sin condicionamientos».

«Tomamos una decisión solos, pero media hora después la UCR iba a tomar la suya. Ellos también la tomaron solos y no en el marco de Juntos por el Cambio y un día antes ya lo había hecho la Coalición Cívica. Nos jugamos a una idea, y siempre me juego”, aseveró.