Buryaile a Insfrán: “La oposición no es imbécil, pido más respeto hacia cada uno de nosotros”

El diputado nacional y ex ministro de Agroindustria de la nación, Ricardo Buryaile, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que hay diálogo constante entre la oposición con el fin de trabajar juntos. “Hay voluntad, pero faltan algunos detalles”, aseguró y además lamentó el insulto del gobernador Gildo Insfrán que en el acto inaugural de una escuela aseveró que la oposición es “delirante e imbécil”. “Esos términos no están a la altura de su investidura”, expresó el funcionario.

Frente opositor

“Nos vamos a volver a juntar, falta trabajar, voluntad hay, pero aún faltan algunos detalles, voluntad es lo importante. No puedo afirmar que haya cerrado nada, pero sí en la oposición hay voluntad de trabajar juntos”, expresó.

“No hay problemas, se está hablando de cuestiones programáticas, de cuestiones territoriales, no son problemas, son exposiciones y cómo se compatibiliza un frente con otro, hasta que esto no esté cerrado no sería serio de mi parte decir que está cerrado”, acotó.

“La sociedad ha depositado en nosotros, en el frente la confianza para construir algo alternativo en Formosa, cada uno de nosotros es responsable de la conducta que tenga frente a la sociedad, por lo tanto quien hoy saque los pies del plato es responsable ante la sociedad, estoy seguro que todos los que estamos de este lado tenemos la misma vocación, el mismo objetivo y la misma responsabilidad frente a la sociedad, yo creo que no, creería que no, pero si alguien actúa en sentido contrario se está burlando de la fe pública”, expresó.

“Hay voluntad, buena fe, hay puntos que solucionar, pero yo digo hasta que no esté esto es así”, expresó.

Dichos de Insfrán

Seguidamente, el funcionario nacional se refirió al insulto del gobernador Gildo Insfrán, que ayer por la mañana, en el acto de inauguración de una escuela, trató a la oposición de “delirante e imbécil”.

“Estamos acostumbrados a las descalificaciones, nos han dicho asesinos, barbaridades, la otra vez trató de bombolos en una escuela especial, me parece que es muy duro, yo le diría a Insfrán que esos términos no están a la altura de la investidura, la oposición no es imbécil, la sociedad no lo es y pediría más respeto hacia cada uno de nosotros, nadie es dueño de la verdad, tengo la convicción que hemos obrado bien, de buena fe, el gobernador piensa que no, porque yo considere que están equivocados del otro lado no puede tildarnos de imbécil, sería irrespetuoso de mi parte”, expresó.

“El oficialismo tiene que estar muy preocupado por la elección que hizo, por más que quieran mostrarlo como un éxito, tienen que estar preocupados, perdieron 75 mil votos

respecto de la última elección. Yo diría que se preocupen por lo que han hecho, que reconozcan los errores que se han cometido, incluso lo están haciendo todos los días, ahora se dan cuenta que cerrar las exportaciones de carne es un error, yo diría que están preocupados porque la sociedad ha madurado esta idea de que concentrar el poder en una sola persona no es bueno porque nos pasa lo que nos pasó, nos encierran un tiempo prolongado, nos quitan derechos, estas cosas los tienen que tener muy preocupados”, señaló.

Basterra dejó el cargo

Además Buryaile opinó de la renuncia del ahora ex ministro de Agricultura de la nación.

“Cuando somos legisladores nacionales lo primero que analizan es qué trajo para Formosa, yo preguntaría qué trajeron los legisladores nacionales para Formosa pero me parece que es una chicana que no corresponde, yo no la hago porque un legislador nacional lo que hace es trabajar en leyes que son para todo el país y en algunos casos puntuales para Formosa, en mi caso como Ministro puedo contar lo que hice; bajé los derechos de exportación, integré el territorio de Formosa que estaba vedado por la Unión Europea, había una parte del territorio de Formosa que tenía prohibido exportar a la UE, no cerré exportaciones, no puse cupos de exportaciones, para la provincia que fue mi última visita como ministro trabajamos conjuntamente con el gobierno provincial en un crédito ante un organismo internacional como el MID para una línea de alta tensión, en todos los casos, el gobierno nacional trabaja conjuntamente con el gobierno provincial, no es posible que un ministro que tiene competencia en todo el territorio si no hay voluntad de trabajar localmente se pueda trabajar”, aclaró.

“No voy a opinar de la gestión de Basterra, a veces uno en el cargo hace lo que puede y muchas veces lo que no quiere, la sociedad tendrá que ver qué es lo que hizo. La competencia del ministro de la nación es para todo el territorio, para las soluciones locales está lo local, la sociedad juzgará si la gestión de Basterra fue buena o mala, yo como productor tengo opinión, pero no voy a hacer un pronunciamiento político de esto”, manifestó.

Recordó en esa línea que “yo como ministro saqué restricciones que habían y este gobierno las puso. Antes la papa y la cebolla que se exportaban a Paraguay no pasaban por Clorinda, una de las primeras resoluciones que saqué era que Clorinda era un punto de exportación y eso le da mucho trabajo a los clorindenses, hice cosas, ojalá se puedan hacer más por nuestra provincia, pero no depende solamente de una persona sino que de un trabajo conjunto entre nación y provincia”, finalizó.

