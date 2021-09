Avanza la unidad de la oposición: Neme y Carbajal brindarán hoy una conferencia de prensa

Compartir

Hoy, a las 11 de la mañana, en Paraguay 2975, esquina Juan José Paso, Gabriela Neme (Estamos con Vos) y Fernando Carbajal (Juntos por el Cambio), brindarán una conferencia de prensa donde informarán respecto a la unidad de los frentes, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre y donde buscan ganar votos para enfrentar al oficialismo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal Gabriela Neme había asegurado que todavía no estaba cerrado el acuerdo opositor con “Juntos por Formosa Libre” y que ella estaba dispuesta a hacer todos los renunciamientos necesarios para dar respuestas a la unidad que tanto exige la ciudadanía.

“Claramente estoy dispuesta a hacer todos los renunciamientos necesarios para darle respuestas a la gente, creo que nosotros no podemos desoír la gran demanda de lo que quiere la gente”, aseveró.

Indicó además que “también hay que ver el armado político del interior porque si no hay unidad somos conscientes conscientes que las concejalías del interior le sumarían poder a Gildo. Todas estas son variables que estamos evaluando, trabajando y tratando de darle una respuesta a la ciudadanía”, dejó en claro Neme.

“Lo importante es que podamos generar un acuerdo de cara al pueblo y por yu para el pueblo que es lo que necesita Formosa y no por el cargo, eso es lo que necesitamos, estamos por sobre eso y queremos y vamos a hacer los renunciamientos que sean necesarios en pos de llegar a algo más productivo”, expresó.

“Todos sabían la posibilidad de un acuerdo que incluso estuvo antes de las PASO, los actores éramos todos los mismos, yo siempre fui clara que después de las elecciones teníamos que evaluar cómo seguir, siempre lo dije”, expresó.

De la misma forma, la concejal capitalina lamentó que ciertos sectores como el de los gastronómicos todavía deban trabajar en un horario acotado y con un aforo reducido, siendo que desde el oficialismo realizan eventos masivos como peñas y fiestas.

“Eso pone de relieve que están perdidos, que están descolocados, que no tienen un plan de gobierno, creen que la gente es tonta y que no se da cuenta que es todo por la campaña política. Los jóvenes van a ir a la fiesta, a la peña, pero en el cuarto oscuro cuando el gobierno crea que puede comprar voluntades de la gente está equivocado, podrá comprar a algunos dirigentes, pero no va a poder comprar la voluntad popular que ya le dijo que no en las PASO”, dijo.

“A la gente de trabajo le indigna estas cosas, pero no solo porque no pueden trabajar porque no puede tener una mesa de seis personas, porque deben atender hasta las 1, a los jóvenes los usan y tanto ellos como sus padres se dan cuenta de esa situación, yo creo que todo eso le va a jugar en contra como también la apertura de las fronteras, pero no hay que asustarse, hay que entender a esa gente que tiene doble ciudadanía que vive del otro lado que durante mucho tiempo no ha podido ver a su familia, yo no estoy tan segura de que el que venga del otro lado lo va a votar a Gildo Insfrán”, analizó.

