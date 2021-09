Hoy recibirán sus segundas dosis comprovincianos de 13 localidades

Compartir

Linkedin Print

Será para quienes se aplicaron la primera dosis de Astrazeneca hasta el 16 de agosto; y el primer componente de Sputnik y Sinopharm, hasta el 6 de septiembre inclusive.

Avanzando con el cronograma de vacunación contra el Covid-19, el próximo martes 28 podrán completar su esquema de vacunación con las segundas dosis de las vacunas Astrazeneca, Sputnik V y Sinopharm, los vecinos de 13 localidades del interior provincial.

Dichas jurisdicciones son Riacho He He, La Frontera; Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, Laguna Blanca, Colonia La Primavera, Colonia José María Paz, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso.

Las personas que podrán aplicarse este segundo componente son aquellos que hayan recibido la primera dosis de la Astrazeneca hasta el día 16 de agosto inclusive; y la primera de la Sputnik V hasta el día 6 de septiembre.

También en la misma jornada y localidades podrán completar su esquema de vacunación con segundas dosis de Sinopharm, quienes hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 6 de septiembre.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Humano dio a conocer los establecimientos educativos habilitados para tal fin, que abrirán sus puertas desde las 8 hasta las 13 horas.

En Riacho He He, podrán acercarse al Complejo Polideportivo Municipal; en La Frontera, a la EPEP N°70; en Loma Hermosa, en la EPEP F. N°208; en El Recodo, la EPEP N°119; en Siete Palmas, en la EPEP N°46; en Colonia La Primavera, en la EPEP N°308.

A su vez, los vecinos de Laguna Blanca deberán asistir a la Escuela de Frontera N°6 o la EPEP N°530; en la Colonia José María Paz, a la EPEP N°6; en Laguna Naineck, a la EPES N°19; en Villa Lucero, a la EPEP N°183; en San Juan, a la EPEP N°65; en Palma Sola, a la Escuela de Frontera N°8; y en el Paraíso a la EPEP N°8.

Todos los asistentes deberán presentarse con DNI, certificado de vacunación de la primera dosis, barbijo bien colocado; y cumplimentar todos los protocolos correspondientes.

Compartir

Linkedin Print