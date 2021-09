El rapero R. Kelly fue encontrado culpable de tráfico sexual y extorsión

Compartir

Al músico estadounidense se le sentenció por 14 actos, entre ellos la explotación sexual de mujeres, niñas y niños.

El rapero estadounidense R. Kelly fue hallado culpable por un jurado en la ciudad de Nueva York. Robert Kelly incurrió en los ilícitos de tráfico sexual que incluye la captación de mujeres, niñas y niños. Se le sentenció por 14 actos que comprenden explotación sexual, secuestro y cargos de tráfico sexual.

El astro del rythm & blues fue declarado culpable este lunes tras décadas de evadir la responsabilidad penal por numerosas denuncias de abusos. Fue un jurado conformado por siete hombres y cinco mujeres que declaró al músico culpable de asociación delictuosa en su segundo día de deliberaciones.

Además, el cantante de I Believe I Can Fly fue acusado de ocho cargos de violación de la Ley Mann, que impide el transporte de cualquier persona a través de las fronteras del estado para “cualquier propósito inmoral”.

Se reporta que el cantante permaneció inmóvil y con la mirada hacia abajo mientras se le leía su veredicto. El cantante de 54 años podría recibir una pena en prisión de varias décadas.

Los cargos que se le imputan a Kelly fueron determinados debido al argumento de que su equipo de asistentes y managers ayudaron al músico a conocer a jóvenes mujeres a través de los años, quienes permanecieron obedientes y en silencio, lo que constituye el hecho como una organización criminal.

El abogado del músico, Deveraux Cannick, expresó su decepción por el veredicto: “Creo que estoy aún más decepcionado de que el gobierno haya presentado el caso en primer lugar dadas todas las inconsistencias”, reportó The San Diego Union-Tribune.

Trascendió que durante el juicio, las víctimas rindieron declaración sin hacer uso de sus nombres reales para proteger su identidad sin exponerse a los posibles ataques de los admiradores del prolífico músico, que fue expuesto en el jurado con videos caseros que lo incriminan al participar en actos sexuales que se determinó por los fiscales no fueron consensuados.

Y es que las víctimas narraron con sórdidos detalles que el ex esposo de la fallecida cantante Aaliyah que fueron sometidas a sádicas vejaciones cuando eran menores de edad.

