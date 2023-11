Buryaile a los Vicegobernadores: «cuando uno tiene conciencia y seguridad en lo que vota, está tranquilo»

El Foro de Vicegobernadoras argentinos (Fovira) expresó que es «imperioso restituir los fondos coparticipables» tras la modificación en la recaudación en el Impuesto a las Ganancias y solicitaron que se prorrogue hasta el año 2050 el plazo de duración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, así lo expresaron en un comunicado donde adhirieron al reclamo de los gobernadores de la Región del Norte Grande. El diputado nacional, Ricardo Buryaile habló con el Grupo de Medios TVO al respecto y aseguró que «cuando uno tiene conciencia y la seguridad de lo que vota, está tranquilo”, haciendo alusión a que el bloque de Legisladores de Unión por la Patria de cada una de las provincias votó eso. Asimismo, aclaró que lo que perdería Formosa son unos 66 millones de pesos por año.

Buryaile comenzó diciendo: «cuando uno tiene la seguridad de conciencia y la seguridad de lo que vota está tranquilo. En Argentina si ganas 280 mil pesos o más, estás dentro de la población que mas gana, esto es para que nos demos una idea de cual es el nivel salarial del país, antes de esa modificación bajo el lema el salario no es ganancia, que, por supuesto que entendemos que no debe ser tratado igual, pero esa modificación a la ley de Impuestos a las Ganancias se introdujo en el año 1973 y lo hizo Perón».

«Lo que se trataba de grabar eran los altos ingresos la que posteriormente con la creciente inflación que tenemos a lo largo de estos años, devino en un impuesto a sectores que no pagaban este tributo y más de 3 millones de trabajadores en la época de Cristina Kirchner pasaron a pagar este impuesto, antes de esta modificación que introdujo Sergio Massa, los trabajadores cuyos ingresos superan los 700 mil pesos estaban exentos de pagar esto», continuó diciendo.

«La mayoría de nuestro bloque se opuso a eso y dijimos que esto significaba una caída en la recaudación fiscal del 1,4 por ciento del producto bruto y esto significaba un desfinanciamiento a las provincias porque estas a partir de ahí coparticipan en el Impuesto a las Ganancias».

«Debemos decir que esto lo votó el oficialismo y el actual oficialismo, que aun no ingresó que es Javier Milei y sus dos diputados, por lo tanto, entendemos y es así como lo calificamos, porque consideramos que fue una medida de corte netamente populista», aseguró.

«El populismo es la solución fácil, en mi discurso para tratar este tema yo planteaba que un trabajador independiente, autónomo, cuyos ingresos sean el equivalente de 2 millones de pesos por mes a fin de año tiene que pagar 8.5 millones de pesos y un monotributista que tiene muchos menores ingresos y que factura hasta 600 mil pesos, entonces la discusión en Argentita no es si se paga cuando se tienen altos ingresos, si no que hay que ver cuánto se paga».

En relación a cuanto será lo que Formosa pierde, indicó que son unos 66 millones de pesos por año lo que este impuesto le aportaba a la provincia. Este era el costo fiscal para Formosa.