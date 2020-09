Buryaile opinó que el método de ingreso a Formosa debe “emprolijarse” y ser “transparente y claro”

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile (Frente Amplio) visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de la metodología de ingreso ordenado que aplica la provincia de Formosa desde el inicio de la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus. En ese marco expresó que la misma está bien, pero opinó que debe “emprolijarse” y ser más “transparente y clara”, con previsibilidad y “ajustada a derecho” para que quienes deseen y cumplan los requisitos para ingresar puedan hacerlo sin estar en la ruta varados durante meses.

Presupuesto 2021

Comenzó hablando del Presupuesto 2021, presentado la semana pasada por Martín Guzmán en la Cámara de Diputados.

“El presupuesto es lo que la nación estima que va a recaudar y que va a gastar, lo que va a gastar en qué lo va a asignar, en qué partidas serán y así va asignando a los ministerios, dentro de cada uno hay partidas que se van a afectar a tal o cual cosa porque eso se aprueba, ese presupuesto lo elabora cada ministro y hay que pelearla con el ministro de Economía”, explicó.

“Este presupuesto nace desactualizado porque el gobierno habla de una reforma impositiva y una reforma previsional que no está incluida, no están incluidas las erogaciones a los jubilados, tanto hablaron de ellos que lo primero que hicieron fue suspender la fórmula de movilidad jubilatoria que había hecho el gobierno anterior y por la que los jubilados hoy estarían ganando más plata que con el ajuste que dio este gobierno”, aseveró.

En ese sentido explicó que “está suspendida esa fórmula y el presidente da los aumentos por decreto, pero esa fórmula que se va a aplicar para los jubilados y que tenía que estar a los 3 meses hasta fin de año no va a estar y calculo que la van a elevar ahora para que la tratemos, tampoco sabemos si está incluida en el presupuesto”.

“Hay un montón de plata que le van a ingresar al gobierno que no sabemos si le va a alcanzar, obviamente no, la inflación que prevén es de 28% anual, pero de ninguna manera será así, supongamos que tengamos 40% como lo dice el propio Banco Central que estima una inflación del 45%, si tenemos una inflación superior a la que pusieron en el presupuesto va a ingresar más plata y van a poder gastar en lo que quieren, eso no quiere decir robar, pero quiere decir que el Poder Ejecutivo puede asignar las partidas donde quiere, cuando nosotros éramos espacio nos daban el 5% de discrecionalidad para la jefatura de gabinete para cambiar las partidas, es decir que del total del presupuesto no se podía cambiar más del 5% del total, ahora Cafiero puede cambiar el 100%”, aseveró.

“Nosotros votamos en contra de esto, si hacemos un presupuesto donde hay un artículo que dice que se va a hacer determinada obra, que va a gastar en determinada cuestión y el jefe de Gabinete con un DNU dice que no, que va a hacer una cancha de futbol cuál es el sentido del presupuesto”, expresó.

“En todo eso a Formosa le ha ido muy mal, creo que hay 2.800 millones de pesos, cuando miro las obras que anuncian para Formosa hasta ahora tiene la repavimentación de la ruta 81, la 86 también hasta Güemes, hay presupuesto para la terminación de varios jardines de infantes, la terminación de la Autovía, incluye el gasoducto del NEA y otras obras más. En materia de recursos lo que tiene Formosa nación va a aportar a través de sus organismos oficiales 53 mil millones de pesos, 47 mil millones en concepto de jubilaciones, pensiones, madres de 7 hijos y toda la asistencia social y 6 mil millones de pesos en salarios, en materia de coparticipación crece poco, hay 100 mil millones para la provincia de Formosa, hay provincias en las que ha crecido más, lo de Buenos Aires es escandaloso, crece a expensas de relegar a otras provincias”, lamentó.

Ingreso a Formosa

En otro tramo de la nota el funcionario nacional se refirió a la metodología de ingreso a la provincia, puesta en funciones desde el inicio de la cuarentena.

“La situación epidemiológica es buena en comparación con otras provincias, la circulación viral no está todavía y es bueno, eso se hizo a través de un cierre preventivo temprano, pero ya llevamos 7 meses de cuarentena eterna, hay familias que tienen los hijos afuera, que no los pueden ver, los hijos quieren venir, hay números que se sacan y no responden, está bien que haya administración de ingresos pero creo que deben emprolijar más, por ejemplo deberíamos saber de qué número a qué número van entrando, esto no puede decir que no puedan atender excepciones que crean que corresponden, si hay excepciones lo atienden, pero deberíamos saber que de tal número van a entrar entre tal y tal fecha, que hay tantos lugares ocupados de los disponibles que hay”, explicó.

“El ingreso debe ser transparente y claro, los residente formoseños, los hijos, pero también si alguien quiere venir a trabajar y cumple las condiciones sanitarias tiene que venir, tiene que haber previsibilidad, transparencia, está bien que se administre el ingreso pero debería emprolijarse, debería ser ajustado a derecho, nadie quiere la muerte de nadie, no queremos que se contagie nadie, pero las cosas hay que transparentarlas, vacunas no vamos a tener hasta el año que viene, en el mejor de los casos veremos cuándo, cómo se administra y demás, pero qué hacemos hasta el año que viene con la gente de Clorinda por ejemplo, se van a dar casos de coronavirus y no va a ser culpa del gobierno ni de la gente, es un virus que está entre nosotros”, expresó.

“Tienen que explicar cómo vamos a hacer, qué va a pasar con los pueblos que tengan uno o dos casos de coronavirus, cuál va a ser el protocolo por la aparición de algunos casos, uno debería saber esto para ver cómo la está pasando, tienen que decir cuáles van a ser los protocolos, avanzar en esto y que la sociedad sepa, tiene derechos a saber cómo va a ser la metodología, cómo sigue esto y también saber que si tenemos algunos casos todos habremos aceptado la metodología, si vamos a aislar un barrio, un pueblo, no es más que eso, nadie quiere la muerte de nadie, queremos hacer las cosas bien, ayudar a que lo bien que se haga, que haya reglas claras”, finalizó opinando.