C-5: cada vez más mujeres son víctimas de robos y arrebatos en las paradas de colectivo

Compartir

Linkedin Print

Según pudo saber el Grupo de Medios TVO a través del relato de vecinos, son constantes los hechos de robo y arrebatos que ocurren en las diferentes paradas de colectivos que hay en Circuito Cinco y donde la mayoría de las víctimas son mujeres que acuden allí a esperar los móviles muy temprano en la mañana.

Los pobladores relataron que días atrás dos sujetos de 21 y 19 años intentaron sacarle la cartera a una joven que aguardaba en la parada, pero no pudieron y entonces intentaron quitarle una riñonera que también tenía. Todo ocurrió en la intersección de las calles Armando De Vita y Lacerra y Soldado Formoseño donde también está la Escuela N°30 y donde diariamente muchas personas aguardan los móviles urbanos.

Ante esta situación, la joven realizó la denuncia y la Policía pudo atrapar a los malvivientes muy cerca de allí que cuando fueron sorprendidos habrían intentado atacar a los efectivos.

En ese marco, usuarios del transporte urbano fueron consultados al respecto y manifestaron que muchos sectores de espera de colectivo son peligrosos, sobre todo ahora que hace frío y amanece más tarde, una situación que los malvivientes aprovechan para actuar.

“Gracias a Dios a mi hasta hoy en día no me pasó nada y eso tengo que caminar varias cuadras para tomar el colectivo en otro sector porque una vez que llega a estos lados ya no nos alza, por suerte no me ocurrió hasta ahora, pero sí está muy difícil, muy fea la mano más por los muchachos que no tienen nada que hacer y se ponen a perjudicar al que realmente sale a trabajar y a cumplir con sus obligaciones”, dijo una vecina del sector.

“Sé que no es segura ninguna zona, más si uno tiene que salir temprano y sobre todo ahora que hace frio es más peligroso porque hay menos movimiento. La gente que sale lo hace para trabajar y es lamentable lo que ocurre”, expresó.

“Si me llegara a pasar por lo menos una vez no dudaría en llevar algún elemento o algo para por lo menos darles un golpe, a mi me robaron hace unos años en el colectivo, eran unos muchachos conocidos por robar celulares, lo que más bronca me dio es que no se hizo mucho por el tema y siempre los que trabajamos somos los que más perjudicados salimos porque en síntesis no sé qué hace la Policía, si se toma la molestia de recuperar los objetos que nos roban, yo escucho que roban un montón y jamás escucho que recuperaron, eso es lo que más me molesta, en cómo está la situación hoy en día no dudaría en llevar un objeto y defenderme”, acotó.

“Bien temprano es imposible salir a esperar el colectivo, a las 6.40 hs pasa el primero y nunca salgo a esa hora porque a mi me robaron el celular hace un año más o menos y es un peligro, siempre hay mucha gente acá y prefiero salir a las 7.15 cuando sé que la gente se acumula y no hay tanto peligro porque somos muchos”, dijo otra joven consultada.

“Es un riesgo que por una cosa material te puedan terminar lastimando o hincando como ya le pasó a mucha gente, está peligrosa la calle y más ahora con este tema de la cuarentena. Siempre espero el colectivo con los demás, no me quedo sola justamente por este tema”, acotó.