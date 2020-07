Caballero reclamó la recuperación integral del barrio Colluccio

Compartir

Pidió el mantenimiento integral de varios sectores, pero se detuvo en la limpieza, desmalezado de parterres y de desagües, reposición e instalación de nuevos puntos lumínicos públicos, reparación de veredas comunitarias, recolección de residuos convencionales y no convencionales.

El concejal Daniel Caballero volvió al barrio Colluccio, donde se reunió con varios grupos de vecinos, quienes le hicieron notar la presencia de “un marcado abandono del sector”, tras lo cual presentó un pedido de comunicación para que el Municipio atienda a la brevedad esos requerimientos. “Es función indelegable del Estado municipal atender los reclamos de los vecinos de su ejido, los que son planteados en busca de armonizar situaciones que deben ser consideradas con el objeto de conformar y facilitar la salud pública de los vecinos”, dijo el edil radical.

“Es de vital importancia que los vecinos de la ciudad de Formosa, cuenten con calles y sectores públicos compartidos en condiciones óptimas de transitabilidad, que armonicen y ordenen nuestra circulación, que cuenten con una señalización e iluminación adecuada que les permitan gozar de condiciones aceptables de desplazamiento por espacios que a diario son compartidos por un grupo creciente de vecinos”, consideró.

Para Caballero, “es necesario atender el desmalezamiento de parterres y limpieza de desagües pluviales de la citada urbanización; la instalación y reparación de luminarias públicas; reparación de veredas comunitarias, lo que debe ser acompañado por un operativo de recolección de residuos convencionales y no convencionales del sector”.

En su iniciativa, pidió, específicamente la intervención municipal “con personal y maquinaria con el propósito del mantenimiento integral de los sectores O, P y Q”, para las instalaciones de “nuevas y reparación de luminarias públicas, la reparación de sendas peatonales comunitarias con la finalidad de asegurar el tránsito de peatones por la zona, y un intenso operativo de recolección de residuos convencionales y no convencionales”.