Cáceres aclaró que el vallado de la obra de la Peatonal Rivadavia se mantiene por cuestiones de seguridad

Fabián Cáceres, Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, dio precisiones acerca del estado de avance de obra de construcción del segundo tramo de la Peatonal Rivadavia, y condenó “la actitud patoteril, dañina y desinformante” del edil de la oposición Marcelo Ocampo.

En ese sentido, el funcionario aclaró que “hace poco vimos que el concejal Ocampo junto con la diputada Gabriela Neme, rompían y hacían gozo de la situación, una media sombra que era colocada para delimitar la vereda del sector de obras. Lamento que tengamos que soportar los montajes patéticos y la demostración de que con tal de obtener más reproducciones o likes en las redes sociales, son capaces hasta de ejercer violencia y dañar bienes”.

Cáceres apuntó que “nada sorprende de estos personajes, pero lo que cada vez queda más en evidencia es que en lugar de ocuparse en la formación política, se convierten en actores”.

Sobre el pedido de cartel de obra con detalles del pliego, empresa adjudicataria, responsable de obras y monto de la misma, aseveró que “se trata de una muestra más de desconocimiento sobre el procedimiento en estos casos”.

Amplió que “la obra del segundo tramo de la Peatonal, está ejecutada por administración municipal, con personal de la misma y solventada con recursos de la Comuna”.

“Le aclaro, a los que hablan sin saber, que cuando se hace una obra por licitación y se adjudica a un tercero, es cuando debe llevar cartel de obra”, explicó.

“Antes de hacer abuso de los vivos en redes sociales, este paracaidista de la política, debería tomarse unos instantes y estudiar un poco. Pero si eso le es imposible, que sus asesores le cuenten los procedimientos para no quedar en evidencia, como en este caso”, aconsejó.

Seguidamente, explicó que la obra en cuestión está en un 90 % de ejecución y se vio demorada por falta de entrega de los proveedores. Aclaró que solamente falta luminaria y pintura de los mobiliarios urbanos del sector.

También advirtió que “otra mentira más es que no se puede ingresar a los negocios y eso perjudicaría a los comerciantes. Con sólo visitar el lugar, podemos apreciar que la mediasombra que ellos rompieron demostrando lo básicos que son, sirven para delimitar el espacio de obra y la vereda por la que se puede caminar y acceder a todos y cada uno de los comercios de la cuadra”.

“Estamos ante dos realidades: la que nos quieren imponer unos pocos amantes del show permanente y la que palpamos quienes vemos el fortalecimiento de un proyecto de ciudad encabezado por el intendente Jorge Jofré, que en consonancia con el Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán, trabajan en un desarrollo permanente”, señaló.

“Y como políticos no trabajamos sólo para el sector comercial. Trabajamos de manera equitativa para todos. Y claro que los comerciantes se beneficiarán cuando esté habilitada la nueva etapa de la peatonal, pero también se beneficiarán los vecinos y vecinas. Trabajamos para todos”, añadió el secretario de Gobierno municipal.

Para concluir, Cáceres pidió a los vecinos y vecinas “un poco de paciencia, ya que la obra se va a inaugurar en poco tiempo. El vallado de la zona continúa, estrictamente, por una cuestión de seguridad por la instalación de artefactos eléctricos”.

