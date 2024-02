Cáceres: «La población juega un rol importante en la lucha contra el dengue»

El doctor Manuel Cáceres, subsecretario de Medicina Sanitaria expresó alegría al confirmar que en la última semana ha habido una “disminución importante en la cantidad de casos positivos de dengue”.

Indicó que esto se encuentra relacionado al “trabajo intensificado de fumigación espacial, descacharrizado” momento en el que aprovechó y agradeció la labor conjunta llevada a cabo por “la Policía de Formosa, la Intendencia, el Ministerio de Desarrollo Humano y a todas la brigada sanitarias, porque se pusieron en la espalda la mochila del compromiso de luchar día a día contra el dengue”.

De igual manera, instó a la población a seguir tomando consciencia de que “convivimos con el enemigo” y reiteró el pedido de “limpieza de los domicilios”.

“En la medida en que la población entienda que juega un rol importante en la lucha contra el dengue, descacharrizando y sacando todos los reservorios de mosquitos del domicilio, vamos a ganar esta pelea”, realzó Cáceres.

Enfermedad

Una vez más recordó la importancia de asistir al doctor en el caso de sospecha de la enfermedad y no dejar avanzar los síntomas, porque muchas veces “llegan tarde al sistema de salud”.

En este punto, explicó que en reiteradas ocasiones el paciente “recurre recién cuando está descompensado, cuando ya se cae porque no tiene fuerza para levantarse o sufre la pérdida de conocimiento”, remarcando contundente “esto significa llegar tarde, porque significa que nuestro organismo ya agotó todas las instancias de poder sostenernos, entonces ingresan en una reanimación, primero de líquidos y después en general”-

Señaló que “muchas veces estos son los casos que llegan a la instancia de muerte” recordando que “en Formosa ya lamentamos cinco fallecidos”.

Seguidamente, insistió en “que no hay que olvidarse que cuando nosotros estamos cruzando un cuadro de dengue estamos con fiebre y si bien ésta no deshidrata sí quita líquidos, lo que lleva a que tengamos que reponerlos”.

“Cuando sentimos que nuestra boca o la lengua está seca son signos directos de nos está faltando líquido, entonces aquí es la importancia de la hidratación y más si el paciente está con dengue”, esbozó.

Amplió que “debe tomar mínimamente entre el litro y medio y dos de agua pura, no tereré, porque la yerba es un diurético, o sea que si uno toma un litro de tereré va a orinar lo mismo o más, es decir, se deshidratará peor”.

Por último, sugirió que los que tienen la posibilidad de comprar frutas que lo hagan y “preparen jugos naturales, porque esto también ayuda muchísimo”, cerró el subsecretario Cáceres.