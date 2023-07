Caldera aseguró que la obra del hospital de Los Chiriguanos está próxima a finalizarse

El intendente de Los Chiriguanos, Antonio Caldera, se refirió a las obras del hospital local que allí ejecuta el Gobierno provincial y agradeció el gobernador Gildo Insfrán por esta decisión política que mejora los servicios de salud en la región.

“La obra del hospital está ya casi un 100% terminada, justamente está llegando el equipamiento y también ya está lista para el corte de cinta. Me dijo el Gobernador que pronto irá a inaugurar la obra de este hermoso hospital que tenemos en nuestro querido pueblo”, indicó.

Asimismo, aseveró que el nosocomio contará con equipamientos de última tecnología y médicos de distintas especialidades.

“Estamos re contentos los chiriguanenses y agradecidos con el Gobernador, justamente el agradecimiento se reflejó en la en las urnas en las elecciones pasadas donde el triunfo fue rotundo del PJ, porque somos un pueblo agradecido y esclarecido más con nuestro Gobernador por todas las obras que nos dio”, expresó.

A su vez, Caldera recordó que antes la localidad contaba con un solo médico en el servicio de salud y ahora no sólo hay tres, sino que también se sumaron odontólogos y especialistas que llegan semanalmente para brindar atención.

“En Los Chiriguanos por ahí la oposición habla de que hay hermosos hospitales pero que faltan médicos y es al revés, tenemos el centro de salud todavía y pronto a inaugurar el hospital, pero los médicos ya están ahí”, reafirmó.

Y explicó que los traslados a un hospital de referencia se realizan hasta Ingeniero Juárez, a sólo 50 kilómetros de la Comuna, con un viaje de media hora; mientras que antes, incluso, el traslado no podía concretarse si llovía, por ejemplo.

“Yo siempre digo que a la gente más joven hay que explicarle cómo era el oeste formoseño. Antes era una odisea llegar desde Las Lomitas a Ingeniero Juárez, llovía y era todo camino a tierra. Hoy tenemos la cinta asfáltica gracias al Gobierno de la provincia, a nuestro querido gobernador Insfrán”, manifestó.

Y concluyó: “Tenemos todas las comodidades en el oeste formoseño y siempre agradecido, porque en la vida hay que ser agradecido y esclarecido con el Gobernador de la provincia de Formosa que trabaja incansablemente para todos los formoseños”.

