La actividad económica marcóel peor registro desde 2020:el fuerte impacto de la sequía

La actividad económica se contrajo un 5,5% interanual en mayo, el peor registro desde octubre de 2020. Se trata del segundo mes consecutivo que registra una caída en la actividad económica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 5,5% en mayo, en la comparación interanual, y bajó 0,1% respecto del mes anterior. Si se hace el paralelismo de los primeros cinco meses del año contra 2022, la economía retrocedió 2,3%. Además de que se trata del segundo mes consecutivo que registra una caída en la actividad. ¿Qué hay detrás de esta fuerte contracción de la economía? ¿Qué se espera para el próximo dato? ¿hay sectores que se están expandiendo?

Para el economista Claudio Caprarulo, el director en Analytica, tanto en abril como en mayo la explicación de la caída se debe a la menor producción del sector agropecuario, impactada por las consecuencias de la sequía. Pese a esto, destacó que hubo otros sectores muy relevantes como comercio y construcción que crecieron respecto a su nivel de un año atrás. «Por segundo mes consecutivo la explotación de minas y canteras (minerÍa e hidrocarburos) fue el sector que más creció», reveló.

Por su parte, Gabriel Caamaño Ledesma, analista económico de Consultora Ledesma, dijo que «el número está dentro de lo esperado por el impacto de la sequía». «Hay que mirar más la variación interanual de la serie original, que la mensual de la serie con ajuste. Están muy inestables los coeficientes de ajuste estacional ya desde hace varios meses. Se ve en como fueron cambiando los números del primer semestre de la serie con ajuste». En cuanto a lo que puede venir anticipó: «Es de prever que el dato de junio también sea malo y que el segundo sea el peor trimestre del año en cuento a magnitud de variaciones negativas».

Actividad económica: la

sequía como protagonista

«En línea con el dato que vimos en abril, la sequía constituye el principal factor determinante del retroceso en la actividad, pero en medio de una marcada de heterogeneidad a nivel sectorial, es decir, que esta menor actividad agrícola se enfrenta a la dinámica de ciertos sectores que amortiguan parcialmente la caída en la actividad», resaltó Santiago Monoukian, jefe de Research en Ecolatina.

Al respecto, indicó que el bloque agropecuario se está contrayendo un 40% interanual y que esto arrastra también a sectores industriales asociados como la molienda de oleaginosa, salud, químicos, maquinaria, agrícola y también a sectores como transporte, al cuál también le impacta una menor actividad.

A contramano: los

sectores que se expanden

«A contramano vemos sectores como Oil and Gas, que está dentro de Minería y canteras, y que están siendo impulsados por Vaca Muerta. La producción de petróleo no convencional registra muy fuerte los volúmenes exportados y lo mismo con gas. A eso se le suma una buena parte más de la minería de litio dentro de ese mismo sector», resaltó Monoukian.

También mencionó al sector automotriz «bastante dinámico en su crecimiento» que posee un perfil exportador que no se vio tan afectado por las trabas para poder importar. En cuanto a los alimentos, el economista, dijo que por la sequía, se impulsa la producción de carne vacuna porque los «productores tienen que liberar mayor ganado para evitar mayores tasas de mortandad. Entonces eso alimenta la faena que actualmente es la mayor desde el proceso fuerte de liquidación que hubo en 2009», amplió.