Calificaron el paro de colectivos como un «apriete» y la justicia ya ordenó que se preste el servicio de emergencia

Un nuevo paro nacional en el transporte urbano de pasajeros dejó a miles de usuarios sin servicio en una medida que se extendería por 48 horas si no se acata una medida judicial que obliga a Crucero del Sur a prestar el servicio de emergencia. En este sentido, el subsecretario de Transporte y Emergencia de la ciudad, José Olmedo, sostuvo que se trata de un apriete a nivel nacional, “es lisa y llanamente un apriete hacia el gobierno nacional, provincial y municipal”, dijo el Grupo de Medios TVO.

“Nosotros ayer en horas de la tarde hemos presentado una medida autosatisfactiva desde la Procuración del Municipio y en virtud de eso, me acaban de informar que salió la medida favorable al municipio y a los vecinos de la ciudad de Formosa. Se le va a estar notificando a la empresa de prestar este servicio de emergencia y a partir de la no prestación del servicio, va a haber una desobediencia judicial y obviamente se van a iniciar las actuaciones correspondientes al respecto”, informó Olmedo.

Con esta medida el servicio de emergencia del transporte, que garantiza la circulación de 2 unidades por línea en la ciudad, debería prestarse durante el día de hoy y de no ser efectivo se iniciarían acciones judiciales contra la empresa. Cabe señalar que el paro nacional decretado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afecta a todas las jurisdicciones excluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es por el reclamo de una recomposición salarial del 40% para trabajadores del sector.

Ante esto, el funcionario municipal explicó qué “debemos entender que esta medida escapa a la situación del municipio, teniendo en cuenta que es una discusión salarial que involucra a los trabajadores y a los empresarios, en donde ambos autores pretenden involucrar en esta cuestión de paritarias al Estado Nacional a fin de que se aporte un mayor dinero en concepto de subsidios para que este dinero vaya directamente al bolsillo de los trabajadores y sea nuevamente, el Estado Nacional, es decir todos, los que soportemos el aumento salarial de los trabajadores”.

En efecto, la medida gremial de 48 horas fue ratificada esta semana tras no llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales del sector, quienes manifestaron que no cuentan con los fondos suficientes para afrontar el aumento salarial solicitado. Si se da lugar al 40% de incremento, un chofer cobrará unos $200 mil pesos de sueldo para enero del 2023, algo ya acordado con los trabajadores del AMBA.

“Nosotros en realidad no es que los intimamos, si no que lo que se hace es correr traslado de esta medida que ha puesto el juez y que la deben acatar. No hay excusa de que ellos ponen a disposición los coches y que son los choferes los que no quieren subir, aca la medida no discrimina si el que tiene que manejar es el gerente de la empresa o es el empleado administrativo, acá los colectivos tienen que salir”, añadió Olmedo acerca de la medida judicial.

Si bien en la jornada de ayer se esperaba una nueva audiencia a nivel nacional para destrabar el conflicto, se aguarda a que el paro continúe por lo que el servicio que podría brindarse es el de emergencia, unas 2 unidades por línea. Desde la UTA central indicaron que el problema de fondo en el conflicto es la insuficiencia de los subsidios al transporte en todo el país.

Pero según los datos proporcionados por el propio subsecretario municipal a cargo del transporte en la ciudad, la empresa Crucero del Sur recibe al menos unos $59 millones mensuales en concepto de subsidios. Unos $24 millones del gobierno nacional, $20 millones del gobierno provincial, $5 millones del Concejo Deliberante de Formosa y al menos otros $10 millones en concepto de combustible de la Municipalidad de Formosa.

“Hablando mal y pronto, acá es lisa y llanamente un apriete hacia el gobierno nacional, provincial y municipal para que pongan la plata para el aumento salarial de los trabajadores de la empresa, esto es así. En consecuencia, ellos hacen un paro, forzando la mano en donde entendemos nosotros, están combinados tanto el trabajador como los empresarios apretando al gobierno nacional para que pongan mas plata para el subsidio. Nosotros creemos desde la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, que esa plata ya la tiene que poner el empresario que estuvo ganando dinero; yo hablo a nivel global”, completó Olmedo.

