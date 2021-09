Cámara de Diputados inicia proceso para renovar 127 de sus 257 bancas

Compartir

La Cámara de Diputados inicia hoy con la celebración de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) su camino hacia una nueva conformación, con la elección de los candidatos que deberán dirimir en noviembre quiénes ocuparán las 127 bancas -sobre un total de 257- que se renuevan en este turno.

Una vez que la ciudadanía diseñe el primer diagrama, las fuerzas políticas iniciarán el tramo decisivo para disputar la nueva integración parlamentaria en noviembre: Juntos por el Cambio arriesgará 60 escaños; el Frente de Todos pondrá en juego 52 lugares; en tanto que los bloques intermedios, en su mayoría provinciales, expondrán 15.

El Frente de Todos aspira a sumar al menos nueve bancas de diputados adicionales y, de ese modo, ampliar el bloque de 120 a 129 legisladores.

Ese número le daría quórum propio y la potestad de habilitar en el recinto el tratamiento de temas estratégicos para el Gobierno, iniciativas centrales de la gestión de Alberto Fernández, sin depender del apoyo de los bloques provinciales aliados o incluso de legisladores de la izquierda, como ocurrió hasta ahora.

Por su parte, Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, busca renovar las 60 bancas que arriesga en noviembre, logradas en los comicios legislativos de medio término de 2017, favorables para el entonces macrismo y motorizados por triunfos en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, cinco distritos de gravitante peso electoral.

La coalición que en la Cámara baja forman el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Cívico y Social catamarqueño, cuyo interbloque es encabezado por el radical cordobés Mario Negri, pone en juego 60 de sus 115 bancas.

De ellas, al PRO juega 26 de sus 53 escaños; la UCR 26 de 46, y la Coalición Cívica 7 de sus 14 miembros. En tanto, el Frente Cívico y Social debe revalidar solo uno.

Del total de 127 diputados que finalizan sus mandatos en diciembre, sólo 51 se postulan este año con la intención de renovar sus bancas el 14 de noviembre, aunque para llegar a esa instancia varios de ellos deberán primero superar las PASO de este domingo.

Los diputados con chances de reelegir proceden de diversas provincias y fuerzas políticas, y tendrán distintas posibilidades, de acuerdo a los lugares que ocupan en las boletas de sus respectivos frentes.

A su vez, siete diputados nacionales con vencimiento de mandato en diciembre buscarán pasar al Senado, la misma cantidad que los que, con período vigente hasta 2023, buscarán interrumpir su labor en la Cámara baja para sumarse a la Cámara alta.

En cuanto a los espacios a los que pertenecen, buscarán revalidar sus bancas 24 de los 119 integrantes del Frente de Todos; 24 de los 115 de Juntos por el Cambio y tres de bloques minoritarios: la Izquierda, Córdoba Federal y Progresista-Santa Fe.

Por el oficialismo buscan renovar Vanesa Siley, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Walter Correa y Mónica Macha por la provincia Buenos Aires; Carlos Heller y Gisela Marziotta, por la Ciudad de Buenos Aires; Silvana Micaela Ginocchio, de Catamarca; Bernardo José Herrera, de Santiago del Estero; Carolina Gaillard, de Entre Ríos; Gustavo Fernández Patri, de Formosa; Ariel Rauschenberger, de La Pampa; y Carolina Yutrovic, de Tierra del Fuego, entre otros.

De JxC intentarán continuar en la Cámara baja Carla Carrizo, Fernando Iglesias, Juan Manuel López, Paula Oliveto y Facundo Suárez Lastra, por la Ciudad de Buenos Aires; Josefina Mendoza, Marcela Campagnoli y Graciela Ocaña, por la provincia de Buenos Aires; Luciano Laspina, por Santa Fe; Héctor Baldassi, por Córdoba; Aída Ayala, por Chaco; Gustavo Menna, de Chubut y Héctor Stefani, por Tierra del Fuego, entre otros.

Los diputados que no pertenecen a ninguno de las dos coaliciones mayoritarias y que buscarán quedarse en la Cámara baja son: Juan Carlos Giordano (Izquierda); Claudia Márquez (Córdoba Federal) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social-Santa Fe). Los diputados que finalizan sus mandatos en diciembre y buscarán pasar al Senado son los oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán), Rosa Muñoz (Chubut) y Josefina González (suplente en Santa Fe); los representantes de JxC José Cano (Tucumán) y Albor Cantard (suplente en Santa Fe); además de Alejandra Vigo (Cordoba Federal) y Beatriz Ávila (Justicia Social.de Tucumán).

A la vez, siete diputados con banca por dos años más también intentarán su pase a la Cámara alta: la oficialista Gabriela Estévez (Córdoba) y los representantes de JxC Soher El Sukaria, Mario Negri y Luis Juez (Córdoba); Federico Angelini (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Como contrapartida, 76 de los 127 diputados que terminan su mandato este año no buscarán su reelección en las elecciones generales del 14 de noviembre, entre los que figuran legisladores de alto protagonismo en la discusión de leyes económicas y en el tratamiento del histórico debate sobre la legalización del aborto.

Se trata de más del 60 por ciento de los diputados que concluyen su mandato el 10 de diciembre, de los cuales 28 corresponden al FdT y 37 a JxC, que corresponden a la elección del 2017, donde Cambiemos obtuvo un triunfo en la mayoría de los distritos del país.

De este modo, ya no estarán en la nueva conformación de la Cámara diputados y diputadas que tuvieron un rol central en el histórico debate de la ley del aborto, como la oficialista Gabriela Cerrutti, al igual que los presidentes de la comisión de Energía y Combustible, Omar Félix, y de Finanzas, Fernanda Vallejos, respectivamente, también del FdT.

