CAME solicitó la continuidad del programa para compras en cuotas a tasa preferencial

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el secretario general de la entidad, Ricardo Diab, se reunieron hoy con el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, y con el secretario de la Economía del Conocimiento, Emprendedores y Pyme de la Nación, Marcos Ayerra, para solicitar la continuidad de un programa similar al vigente “Ahora 12” para compras en 3 y 6 cuotas financiadas.

“Para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

En ese sentido, Lavigne manifestó que el Gobierno nacional y el Banco Central ya están negociando las pautas financieras del nuevo plan que empalmará con el “Ahora 12”.“En las próximas semanas tendremos definiciones”, resumió.

A su vez, desde CAME se planteó la necesidad de tener alternativas de financiamiento especial que sean de fácil acceso para el sector pyme.

Por otra parte, Lavigne destacó que aquellas pymes importadoras que tengan deudas con proveedores del exterior tienen que inscribirse en el «Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior» contemplado en el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI).

De esta manera agilizarán los pagos de los compromisos vencidos a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

Por último, González y Diab informaron la participación de la entidad pyme en la Expo Apras 2024, la 41ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados del estado de Paraná, Brasil, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de abril en la ciudad de Curitiba.

La Secretaría de Comercio asumió el compromiso de ser parte de la inauguración. En el evento se promocionarán los productos de las pymes argentinas en el mercado brasileño y CAME instalará un showroom permanente para fomentar la internacionalización pyme.

La producción de la industria manufacturera pyme bajó 6,4% en septiembre frente al mismo período del año pasado. Es el cuarto mes consecutivo en que la actividad se retrae.

En total, acumula una caída de 0,8% en los primeros nueve meses del año. En la comparación mensual, la producción se mantuvo sin cambios.