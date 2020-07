Camila Cavallo reveló un dato sorpresivo sobre su separación de Mariano Martínez

Compartir

En las últimas semanas, Camila Cavallo y Mariano Martínez confirmaron que ya no están juntos. Pero si su relación arrancó cuatro años atrás con la fuerza de lo súbito y lo inesperado, el final, aparentemente, se dio a un ritmo diferente.

La modelo contó en revista Gente que con el actor se separaron hace más de dos meses. “Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante”, reveló Camila, dejando en claro que la crisis venía de tiempo antes.

Sin embargo, ante la imposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los dos decidieron atravesar una suerte de transición, previa a buscar casa y tomar cada uno su camino.

Así lo contó: “Después seguimos conviviendo y cuando se activó el tema de la inmobiliaria, decidimos buscar un departamento”.

La modelo señaló que esas semanas “extra” de convivencia fueron duras e intensas, pero que hicieron lo mejor posible para sobrellevar la situación. “Obviamente estar separados y conviviendo no es lo mejor. Pero por el tiempo que lo hicimos, nos llevamos bien”, expresó Cavallo.

Hoy por hoy, Camila asegura que las cosas entre los dos están “bien”. “Hablamos todos los días, porque él charla con la nena. Lo mismo Milo (7) y Oli (10), que la quieren ver…”, agregó.

Cabe destacar que, para el cumpleaños de la joven, que fue el 14 de abril (en plena cuarentena y ya separados), el actor le dedicó un cariñoso posteo en su cuenta de Instagram donde le deseó “el comienzo de un año lleno de amor”.