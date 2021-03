Camioneros realizaron una caravana pacífica para demostrar apoyo a la dirigencia gremial

Compartir

Ayer a la mañana, decenas de camioneros realizaron una movilización en sus respectivos vehículos para brindar su apoyo al actual secretario general del gremio en Formosa, Sergio Recalde, y así dejar en claro que acá “no existen problemas sindicales”.

Se trató de una caravana pacifica de aproximadamente 50 camiones, automóviles y algunas motocicletas que luego de convocarse en la plaza San Martín se dirigieron hasta las oficinas del sindicato, sita en avenida González Lelong 1255.

Dante, uno de los camioneros que se manifestó dijo al Grupo de Medios TVO que “el motivo principal que nos convoca hoy es darle nuestro apoyo incondicional a la dirigencia local de Camioneros”.

Al ser consultado de dónde surge la necesidad de “brindar” apoyo respondió que “siempre hay un grupo de compañeros que puede estar de acuerdo o no con una gestión, pero estamos en democracia, esto está pasando a nivel país y provincia”.

“Con esto queremos mandarle un mensaje de tranquilidad a nuestros líderes nacionales que son Pablo y Hugo Moyano, queremos que sepan que en la provincia no tenemos problemas gremiales o sindicales, todo lo que se gana a nivel nacional acá en Formosa se cumple a rajatabla, como debe ser”, aseveró el trabajador al volante.

Finalmente valoró que el apoyo de la mayor parte de camioneros está a las claras con la movilización de hoy- por ayer- donde “queda en evidencia que problemas gremiales no tenemos”.

