Candidatos de distintos claustros denuncian irregularidades de la JEP-UNaF

Este martes 13, candidatos de distintos claustros de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se congregaron en el Rectorado para reclamar por las irregularidades de la Junta Electoral Permanente (JEP).

Kevin Vera, apoderado de la agrupación Línea Azul FRN-UNaF, dijo que “nos encontramos en Rectorado para hacer un reclamo a la Junta Electoral por las irregularidades y las discriminaciones que estamos recibiendo varios apoderados de distintas agrupaciones universitarias”.

“Al día 13 de julio fueron expedidas cinco nuevas resoluciones, de las cuales no fuimos notificados. Pedimos explicaciones porque ninguno de los tres miembros de la JEP está trabajando. Los horarios de atención son de 8 a 12 horas y de 16 a 19 y el presidente de la Junta no está”, denunció.

“Nos da vergüenza cómo están actuando. Nos encontramos con personas que no son capaces de realizar su tarea laboral y aparte están discriminando no sólo a los apoderados, sino a toda una agrupación y los estudiantes de la Facultad. Necesitamos que las cosas sean claras y transparentes”.

Por su parte, Diego Sosa, apoderado de la agrupación Egresados Unidos, señaló que “esta Junta Electoral no ha dado respuesta a la presentación de mis documentaciones. Es una situación injusta, irregular y muy turbia, porque no he sido notificado de la presentación de mi nota desde el 7 de julio, no tengo respuesta”.

“Los padrones provisorios tenían que estar exhibidos en la fecha, así que también reclamamos eso. Tratamos de hablar de una transparencia institucional, pero la JEP no es justa con nosotros, ya que a mí no me llega la notificación y a otra gente sí”.

Afirmó que “la Casa del Estudiante está trabajando de una manera totalmente diferente a la nuestra, ellos tienen todo y ni siquiera tienen que venir hasta el Rectorado, mientras que yo tengo que estar controlando si esta gente viene a trabajar. Y cuando lo hace me encuentro con un cartel pegado que dice que no están funcionando”.

