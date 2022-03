Caniza dijo que el lunes se aprobaría el aumento salarial a los municipales

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA (Corresponsal).- El vicepresidente del Concejo Deliberante, Ariel Caniza, en dialogo con este medio se refirió al faltazo de los ediles del Frente de la Victoria a la reunión de comisión para tratar el aumento del 50% para los empleados municipales.

Señaló que «es un tema muy importante porque el gobernador Insfrán dispuso a nivel provincial y le compete a cada municipio adherirse o no de acuerdo a su estado económico a esos aumentos, pero no es una obligación de cada municipio»,

«Explico esto, porque hay concejales nuevos que creen que porque el gobernador decide a nivel provincial dar un aumento que todos los municipio automáticamente van a contar con esa plata para el aumento, cada municipio tiene su independencia económica y decide si puede o no adherirse a ese aumento, el municipio de Clorinda y el legislativo se ha adherido, donde está a consideración de los concejales, ya que ingresó el día lunes y el día martes en comisión se debió tratar pero los concejales del Frente de la Victoria no se presentaron y no justificaron el faltazo», indicó edil.

Y añadió que la ausencia de los concejales, «creemos que es por una cuestión de disconformidad de cómo fue la elección de las comisiones internas, pero en esto debe primar la tranquilidad de los empleados municipales y a los vecinos porque también hay obras que están en juego, como ser el desagüe pluvial de la calle Moreno y Hertelendy, los desagües cloacales y después el pavimento de dichas calles».

“Nosotros vamos a propiciar que el día lunes se trate sobre tablas en la sesión ordinaria, queremos que ingresen los expedientes al tratamiento sobre tablas para darle la garantía al empleado municipal, como a los vecinos con estas obras tan importantes que nosotros estamos predispuestos y dispuestos a tratar sobre tablas y a dar esos aumentos, si los concejales del Frente de la Victoria tienen alguna duda sobre las conformaciones de las comisiones que a ellos no le agradaron, hay antecedentes donde las elecciones de presidente de comisiones hay votaciones que son 5 a 4, 6 a 3, entonces quiere decir que el plenario votan para las presidencias de las distintas comisiones”.

Caniza, agrego que «hay herramientas donde en las comisiones uno puede no estar de acuerdo con un despacho y realizan el despacho de incidencia y exponer a consideración en el plenario del concejo cuál de los dos despachos están de acuerdo o no y que se vote. De todas maneras, nosotros creemos que el día lunes se va tratar y va salir de manera unánime».

Compartir

Linkedin Print