Capital: nueva jornada de vacunación para adolescentes con factores de riesgo

En Formosa Capital se avanzará hoy con la inmunización de los adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo que cuenten con la aprobación para recibir la vacuna contra el COVID-19.

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, el operativo sanitario se desarrollará en el Estadio Polideportivo Cincuentenario.

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel de la provincia, la doctora Cristina Mirassou, aclaró que los adolescentes que acudan a vacunarse deben hacerlo acompañados de un familiar, un mayor o un tutor. También, con DNI, el barbijo correctamente colocado y la inscripción realizada.

Señaló que los factores de riesgos fueron determinados en el último Consejo Federal de la Salud (COFESA) a través del consenso de todos los ministros provinciales y de la Nación, además de los expertos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

En este sentido, detalló: “Se consideró como más vulnerables a los que presentan diabetes tipo 1 y 2, a los que tienen obesidad grado 2 (índice de masa muscular mayor a 35) y grado 3 (mayor a 40)”.

Continuó: “También las enfermedades crónicas cardiovasculares, renales, respiratorias y hepáticas. Además, aquellas personas con HIV, quienes se encuentran en lista de espera para trasplantes, pacientes oncológicos y onco-hematológicos que estén en tratamiento o inmunosuprimidos”.

Y avanzó detallando: “Adolescentes con tuberculosis activa, con enfermedades autoinmunes y con Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, aclarando que estos últimos “se encuentran en el registro del sistema, por lo tanto ya están incluidos”.

Por último, mencionó a “las personas con síndrome de Down, adolescentes que viven en larga estancia (aislamiento), con pensión no contributiva y personas gestantes de 12 a 17 años con alguna indicación”.

Para cerrar, informó que desde el lunes 9 nuevamente se habilitará el registro online para la inscripción de aquellos adolescentes de este grupo que todavía no se hayan registrado.

