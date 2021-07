Caramelito Carrizo contó cómo atraviesa el ELA su hermano Martín: “Está meditando mucho”

Compartir

En la mesa de Juana Viale, la animadora infantil dio detalles del presente del músico y productor que hace días vendió sus baterías “para que sigan sonando mientras él se recupera”.

Sentada en la mesa que lidera Juana Viale en La Noche de Mirtha, por ElTrece, Cecilia Caramelito Carrizo contó cómo sigue Martín, su hermano que en 2017 fue diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces empezó relatando cómo surgió el viaje que hizo a Estados Unidos que conmovió a mucha gente en pos de su causa. “Él quiso ir a probar un tratamiento. Conoció un paciente con el mismo diagnostico, que le recomendó este tratamiento y decidió ir. Hicimos una campaña y tantas personas lo ayudaron para que pueda cumplir con su anhelo. Tenía gran esperanza… Así fue cómo logramos viajar”, relató la animadora infantil sobre su hermano, baterista y productor musical.

“Estuvo un año en Miami. Yo lo acompañé dos meses, volvimos juntos. Después en marzo volvimos a ir. Él, con la idea de quedarse varios meses, todo lo posible… Se terminó quedando un año entero haciendo el tratamiento. En diciembre del año pasado volvimos”, agregó Cecilia para contar los detalles de el costoso tratamiento que su hermano hizo hasta diciembre del año pasado, cuando “sintió que estaba alejado de sus hijos, y que le había dado el tiempo suficiente para ver el resultado”.Entonces repasó en relación al ELA: “Yo soy la hermana de un paciente. Es difícil para mi hablar en términos médicos… Pero es una enfermedad que sabemos que por el momento no tiene cura. Cada paciente, imagino, lo primero que hace es lo imposible para salir adelante”. Y contó: “Martin ahora está muy acompañado por sus hijos… Para cada paciente es particular”. Entonces reparó en que es una enfermedad que por ahora es terminal de la que “no se sabe la causa”. Dijo: “Es tal el desconocimiento que para cada paciente es particular. Por eso Martín ahora intenta estar lo mejor posible. Está meditando mucho y fortaleciéndose”.

Cuando Juana quiso que comentara el trasfondo de un posteo que había hecho Martín en sus redes sociales sobre la venta de sus baterías, Caramelito sonrió orgullosa. “Desde muy chico que su vida es la música. La batería su instrumento amado, además es compositor y productor. Muchas de mis canciones las hacia él. Trabajamos mucho. Él decía que sus baterías sigan sonando mientras él se recupera. Está poniendo todo de sí”, contó Cecilia. Además, agregó: “Cada día que me despierto le pido al Universo que aparezca la cura. Yo lo que más rogaba era volver de Estados Unidos y decir: ‘Podemos hacer esto’, pero lamentablemente no…”

Entonces reflexionó: “Todo en la vida, son cosas que pasan para capitalizarlas. Aprender de vos mismo. Elegir a dónde, qué querés hacer. Él decía que somos seres habituados. Todo mecanizado. Cuando uno se encuentra en una situación extrema dice: ‘¿Quiero elegir esto? No, momentito’”.

Juana quiso saber también si Cecilia había hablado del tema con el diputado Esteban Bullrich, que en abril contó que tiene la misma enfermedad. Y Caramelito dijo que no habían estado en contacto pero que ella estaba lógicamente al tanto del caso. “Que importante que alguien en la política, como Esteban… Me duele por él, que lo tenga que atravesar… pero que se esté enfocando”, apuntó.

También quiso dar consejos de cómo acompañar en el dolor, siendo familiar o amigo. “Yo podría decir, ayuda fortalecerse uno, desde el alma, para acompañar. Difícil para ellos. Los verdaderos protagonistas. Y no perder la esperanza de que algo puede aparecer, una cura o una medicina. Es una enfermedad que lo que hace es limitar a la persona, es muy importante respetar la dignidad e independencia de esa persona, que sigue siendo la misma persona que era, más allá de su enfermedad”, aseguró Caramelito con una entereza admirable.

