Carbajal: “Como juez subrogante pude ser absolutamente imparcial e independiente”

Compartir

Linkedin Print

El ex juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 Fernando Carbajal, en diálogo con “Expres en Radio” habló de los fallos en favor de los “varados formoseños” que le dieron notoriedad pública y generaron constantes ataques desde el gobierno provincial. En ese sentido aseguró que siempre actuó conforme derecho, “con lo que marca la ley y la Constitución” y aseveró que el rol de un juez no se trata de estar de un lado o del otro, sino que debe ser “imparcial”.

“Esto ha sido utilizado de manera peyorativa desde el gobierno, con desinformación, falsedades, diciendo que no tenía concursos aprobados, todo es falso. Mi opinión desde el punto de vista técnico académico es que no es lo mejor ser juez subrogante porque el problema de esto es que no tiene estabilidad definitiva en el cargo lo que hace que uno sea susceptible de presiones, yo era juez subrogante y pude ser absolutamente imparcial e independiente”, explicó Carbajal.

“Acá no se trata de querer o no querer a nadie, ni al gobierno, ni a las partes ni a los abogados, el trabajo del juez es ser imparcial, sacarse los prejuicios y decidir conforme los datos del caso, es por esto que decido ser imparcial en todos los procesos y le he dado la razón al gobierno en cosas en la que pude haber opinado distinto”, valoró el conjuez de la Cámara Federal de Resistencia.

“Cuando comienza este proceso de pandemia la primera intervención fue en el mes de abril y en la primera discusión en la Escuela de Cadetes se planteó la cuestión en torno a la constitucionalidad o no del programa de ingreso ordenado lo que tenía una complejidad jurídica porque en ese momento no había ninguna norma que de manera clara autorizara a la provincia a realizar por sí esta cuarentena fronteras adentro del país sin embargo en ese momento validé porque entendí que así como estaba y en ese contexto el programa era constitucional”, explicó.

Respecto a los reiterados ataques del gobierno provincial, ante las medidas que pidió que se cumplan para el ingreso ordenado, aseguró que “es un análisis político que me excede, mi preocupación en todo esto no es personal, yo no me sentí presionado, fui presionado, fue algo público, cada acusación de querer romper el estatus sanitario fue presión, acusar a un juez de querer hacer entrar un virus donde tengo mis hijos, mi familia viviendo acá y un montón de afectos, dar esta connotación de un plan criminal para permitir que la enfermedad entre es un nivel de presión escandaloso, yo tuve la entereza de soportar esta presión y seguir resolviendo de acuerdo a lo que entendía era el derecho aplicable, la preocupación que esto me genera es que sin dudas afecta al funcionamiento del sistema institucional porque no sé si todos los jueces están en condiciones de soportar estos niveles de presión y no tienen por qué, ser juez no puede convertirse en una tarea heroica en la que para poder ser juez e independiente uno tenga que soportar insultos, acusaciones, desinformación”.

“En algún momento pude tener temor de lo que puedan ser reacciones injustificadas de la gente, me imaginaba una persona a la que se le morían sus parientes y en esos momentos de dolor poder tener una reacción violenta hacia mi o hacia alguno de los abogados, eso fue un riesgo cierto creado por el Consejo del Covid-19 con una absoluta irresponsabilidad, siempre tuve claro que ninguna de esas cuestiones me iban a hacer cambiar la decisión en ningún sentido”, expresó respecto a los fallos emitidos.

Sobre si la presión afectó a su familia, explicó que “claro que fue así, generó temor, pesares, hubo mucha falsedad que es lo peor de todo, no soy una persona de fe pero tomo los valores morales y éticos que tiene el cristianismo y un sacerdote amigo me mandó una frase de la biblia que decía ‘bienaventurados los que son difamados e injuriados en nombre de la justicia’ y a mi me sirvió de consuelo”.

“He aportado mucho a Formosa, soy orgullosamente correntino pero he aportado mucho a Formosa, he trabajado años en la profesión en Formosa, tengo 4 hijos formoseños, mi familia actual en Formosa, tengo mucho puesto en la provincia, tengo propiedades, pago impuestos, vivo acá”, detalló el letrado.

“Si en algo he sido innovador es en cumplir estrictamente lo que establece la ley de habeas corpus que es que esto se resuelve en una audiencia oral y que la decisión se toma de forma inmediata y oralmente, como los casos eran sencillos porque no se le puede prohibir a un ciudadano volver a su provincia, se le puede exigir requisitos en este contexto extraordinario. No se puede elegir entre la vida o la libertad, la Constitución prohíbe excluir, un derecho no puede ser la negación de otro, este argumento es falso e incorrecto desde todo punto de vista ético, político, jurídico y moral, no es cierto, los derechos no se excluyen, se suman y la obligación del Estado es asegurar la vigencia y la supervivencia de ambos derechos”, aclaró Carbajal.

Aseveró además que no forma parte de ningun partido político, luego de haber sido señalado por el gobierno de ser parte de Cambiemos. “Desde el año 2000 no he militado más en ningún partido, de todos modos, me parece una hipocresía señalar esto, ser de un partido no es un impedimento, lo que hay que evaluar es cómo se comporta el juez en la sala de audiencias y cuando resuelve los casos, las sesiones judiciales tienen que ser orales, expresadas en el marco de las audiencias de forma inmediata no meses después”.

Opinó además de las medidas sanitarias impuestas en Formosa y aseguró que “dije en abril que me parecían razonables y que estaban dentro del marco de facultades constitucionales, acá el problema era la prohibición del ingreso, al prohibirse la entrada a la gente viola la Constitución, acá había casos de espera de meses y sin una fecha de entrada, no le daban una fecha cierta, eso es irrazonable”.

“Recibo muchas devoluciones favorables de mucha gente, recibo también muchas críticas que son de buena fe y las acepto, me pude haber equivocado en algún momento en mis decisiones judiciales y está abierta la crítica, creo que lo inaceptable es la descalificación personal o los ataques personales, como dijo mi hija mayor en un posteo que me emocionó mucho, siento que lo único que hice fue cumplir con lo que me comprometí el día que juré desempeñarme como juez subrogante que es hacer cumplir la ley y la Constitución, no hice más que eso, tuve una capacidad de resistir esta presión, esto ha replicado en la gente de una manera muy fuerte, creo que eso habla muy bien de un sector de la sociedad que estaba ávido esperando algún gesto de sentirse comprendido, respetado y valorado desde el Estado y en particular desde el Poder Judicial”, destacó.

En relación a si cree que hay un antes y después de su paso por el Juzgado Federal, explicó que “tengo la sensación de que algo ha pasado en la sociedad, habrá que ver cómo evolucionan los tiempos y cuál es la profundidad de la importancia que esto tiene, puede ser que solo sea una anécdota o un punto de inflexión, habrá que dejárselo al tiempo”.

Seguidamente expresó duras críticas al Poder Judicial de la provincia, al asegurar que “se ha mostrado impotente para solucionar muchos conflictos sociales, quizás la página más triste de todo este proceso ha sido el fallo insuperable del Superior Tribunal de Justicia donde confesaron públicamente que no son un Poder Judicial, sino que son solamente ‘un sistema de administración de los conflictos privados’, pero que no participan en el control del Estado”.

“Ellos expresan que como jueces no van a poder controlar al poder político, esto es muy grave, esto no pasa solo en Formosa, es un punto de tensión de nuestro sistema democrático como el Poder Judicial controla a los otros poderes que es su función constitucional”, aseveró.

Para finalizar destacó sus fallos en Formosa y aseguró que “hice todo esto porque era un juez y me pagaban un sueldo para eso, hice lo que tenía que hacer, ni más ni menos y lo hice de manera muy meditada, uno tiene la obligación de tomar las decisiones que tiene que tomar, para lo que nos pagan es a lo que se compromete el día de juramento, era consciente de que esto iba a traer consecuencias, pero yo tenía que decidir lo que tenía que decidir y tenía que pasar lo que tuviera que pasar”.

Compartir

Linkedin Print