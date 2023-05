Carbajal: impugnación contra Insfrán y descargo contra Francisco Paoltroni “Nunca tuvo la intención en formar un frente opositor”

El candidato a gobernador Fernando Carbajal en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló sobre la impugnación a la candidatura de Insfrán y dijo que “no tenemos ninguna información. Sí la Corte va a resolver o no la verdad es que no lo sabemos, no podemos saber, suponemos que habrá Resolución».

Comentó además que el caso de Formosa es mucho más grave que el de San Juan y Tucumán.

Al ser consultado sobre las impugnaciones de Francisco Paoltroni dijo “con esta presentación Paoltroni ha confirmado lo que muchos decían y que yo siempre me negué a aceptarlo, pero ahora hay que confirmarlo: él nunca tuvo la intención de formar un frente opositor y la labor que él está cumpliendo es de dividir la oposición, para eso fue contratado”.