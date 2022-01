Carbajal: «Los que gobiernan son incapaces de resolver los problemas de luz y agua»

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Fernando Carbajal (Juntos por el Cambio), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la importancia de que el norte argentino cuente con una tarifa diferenciada de energía eléctrica, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en esta zona del país y donde acceder a un costo bajo de la energía es una necesidad. Asimismo lamentó los problemas en la energía y en el suministro de agua que atraviesan miles de formoseños y aseveró que quienes gobiernan desde hace años “son incompetentes”.

“La tarifa diferencial es una asignatura pendiente que tenemos como región, ya hemos armado un grupo de trabajo a nivel regional con los diputados de Chaco, de Corrientes y Misiones, claramente tenemos que buscar el modo de compensar, así como el sur tiene su compensación tarifaria nosotros también tener, el cuadro tarifario hoy es muy injusto, muy regresivo, las zonas más pobres del país como somos nosotros y que mayor necesidad de energía tenemos estamos pagando tarifas mucho más caras que lo que está pagando la Capital Federal, sin dudas que vamos a plantearlo como una necesidad regional y lo vamos a hacer desde este plantel regional con otros amigos de la zona norte con los cuales compartimos esta preocupación”, comenzó diciendo.

“La culpa es de quienes gobiernan desde hace años que se han mostrado impotentes para resolver los problemas, tenemos el problema de la energía y el problema igualmente grave del agua. Estoy recibiendo a los amigos de Fontana que me llamaron indignados porque estuvieron toda la tarde sin luz, lo que estoy recibiendo con mucha fuerza es el reclamo respecto al agua que es aún más desesperante que el de la energía porque no se puede vivir sin agua potable y si le sumamos que el gobierno parece no tomar nota de esto y no hay una política activa para resolver los problemas a la gente estamos en un cuadro muy complicado y de mucho dolor social que me parece que tenemos que visualizarlo y es lo que de mi parte estoy tratando de hacer”, expresó el funcionario.

Al ser consultado sobre si hubo planificación para evitar tener estos problemas cada verano, manifestó que “eso hay que preguntarle a los vecinos de la ciudad, a los vecinos del barrio Sagrado Corazón de Jesús que están con un cañito tratando de llenar un balde, han planificado la destrucción del sistema, esta es una provincia que por mandato constitucional tendría que tener su sistema de distribución de agua en manos de cooperativas, había decenas de cooperativas en cada localidad, había una cooperativa de provisión de servicio y el gobierno de manera sistemáticas las destruyó, las obligó a transferir sus servicios al servicio de agua potable de la provincia para no dar el mismo, pero para tener a sus ciudadanos controlados como hacen en cada ámbito de la vida social, una planificación hay pero es perversa, para tener a la gente sufriendo y para no darle la posibilidad de autogestionar y resolver los problemas que tiene”.

“Esto no tiene respuesta, es un problema político de primer nivel y lo que tenemos que hacer los ciudadanos y quienes tenemos alguna responsabilidad de representación es sacudir al gobierno y reclamarle que de forma urgente resuelva lo que se puede resolver de manera rápida, que en este momento en medio de una crisis de 40 grados queremos ver todos los camiones que haya en la provincia y contratar los que hagan falta para distribuir agua entre quienes no tienen, en mediano plazo hacer una planificación en serio del sistema de distribución y del sistema de producción y potabilización descentralizando el mismo, no para dárselo a los empresarios amigos o funcionarios ineptos, sino cumpliendo con el mandato constitucional de promover la formación de cooperativas de agua con el apoyo y financiamiento del estado que debe cumplir con este deber esencial de asegurar el agua potable para los ciudadanos dando apoyo, pero debe ser a través del organismo de cooperativa tal como dice la Constitución de la provincia”, expresó el funcionario.

Opinó además que ante este escenario desesperante, “lo que hay que hacer es reclamar, ir y exigir que cumplan con sus deberes, otra cosa no podemos hacer, este es el momento de reclamar, de quejarse, de hacer sentir la voz del pueblo de lo que venimos denunciando que son las pésimas condiciones de gestión de este gobierno que se muestra incompetente, incapaz de solucionar los problemas de la gente que en una situación de crisis ni siquiera tiene la capacidad de reaccionar y hacer algo para solucionar y no lo están haciendo ni en la capital ni el interior y cuando lo hacen lamentablemente aparecen todos estos mecanismos mafiosos de extorsión que también ya denunciamos en su momento en la campaña que es llevar agua a los que son del partido y no a los que son oposición, lo cual termina de convertir al modelo formoseño en un sistema deleznable”.

“Este es un problema que viene desde hace décadas, todo el sistema de distribución de agua sigue sin estar a cargo de los municipios, está centralizado, ha sido otorgado a una empresa privada entre paréntesis que se dedica a esto porque en esta provincia la confusión entre lo público y lo privado es muy notoria pero lo cierto es que es una empresa, la calidad del servicio sigue siendo pésima y hace muchos años vienen cobrando tarifas que no son baratas, pero sin embargo esto no se ha visto en inversiones y eso sin mencionar los gravísimos problemas que tienen los barrios más periféricos como Sagrado Corazón de Jesús que atraviesa una situación desesperante pero también barrios muy antiguos, con muchos años de desarrollo de vida comunitaria como es Villa del Carmen que también tiene una situación gravísima de falta de distribución de agua en general y ahora que directamente no hay”, expresó.

“Hay que protestar y entender que este es un gobierno que no tiene capacidad de gestionar los problemas, que no se hace cargo de la gravísima situación y las carencias que hoy está viviendo la sociedad formoseña”, lamentó Carbajal.

“Vamos a trabajar la tarifa diferenciada, en esto tenemos que estar unidos todos los que compartimos este objetivo, de todos modos no es fácil porque lamentablemente en esto mandan los intereses de la capital y hay algunos que se hacen muy los formoseños pero después son incapaces de desobedecer una orden de sus superiores jerárquicos, el diputado Fernandez Patri está todo el día sentado al lado de Máximo Kirchner, sería bueno que le hable de esto y consiga también que así como Kirchner consiguió para su provincia, el bloque oficialista acompañe esta medida para la provincia de Formosa, sería justo”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print