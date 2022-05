Carbajal pidió la amnistía para las causas judiciales durante la pandemia, luego del sobreseimiento del Presidente

Compartir

Tras la resolución judicial del ‘Olivos Gate’, donde sobreseyeron al Presidente y la Primera Dama, el diputado nacional pidió la amnistía para las personas con causas judiciales por incumplimiento a las restricciones durante la pandemia.

Finalmente la justicia federal sobreseyó al Presidente, Alberto Fernández, y la Primera Dama, Fabiola Yáñez, luego del pago de más 3 millones de pesos a modo de resarcimiento económico por la fiesta en Olivos durante las restricciones por la pandemia de Covid-19. Ante la polémica resolución judicial, el diputado nacional, Fernando Carbajal, pidió que se «aprueben las leyes de amnistía para todos los ciudadanos que tienen estas causas en la justicia de falta de Formosa».

«Creo que esto es lo que genera la justificada indignación social y el repudio político que causa esta decisión de la justicia. La verdad que cuando se trata del Presidente no hay lugar para excepciones ni para interpretaciones flexibles, es una figura que tiene que ser un ejemplo de corrección y de compromiso con el Estado de derecho, con la democracia, con las instituciones y con la República», agregó al respecto el legislador al Grupo de Medios TVO.

Para el ex juez federal, el Presidente no debió permitirse hacer una fiesta en medio de las restricciones impuestas por su gobierno, al mismo tiempo que lo calificó de «profesor ciruela», «diciendo que iba a castigar a los vivos, que se les había terminado el tiempo y resulta que él estaba de fiesta en ese momento».

«Por lo menos debió haber aceptado las consecuencias jurídica de estos hechos y no venir a buscar una excepción para, como se dice y hacen siempre los ‘vivos’, ver como lograba zafar», enfatizó Carbajal.

De esta manera, el legislador nacional realizó un paralelismo con lo ocurrido durante las restricciones en la provincia. «Él por una fiesta zafa porque tiene plata pero resulta que a los formoseños, comerciantes, trabajadores, al chipero que lo agarraron vendiendo chipa, le cobran multas de miles de pesos. Dónde está la República cuando el presidente zafa porque tiene 3 millones de pesos para pagar por él y por su señora y el pobre trabajador, el comerciante que lo único que hizo fue un día abrir su negocio, lo trataron como delincuente», señaló.

«Lo mínimo que debería hacer el Gobernador y la Legislatura de la Provincia, es tomar aquellos proyectos opositores que se presentaron en su momento donde se dictó una amnistía para todos los ciudadanos formoseños y terminar con este circo que están haciendo con las causas judiciales», añadió.

En ese sentido Carbajal pidió que se aprueben dichos proyectos de ley presentados por los diputados opositores en la Legislatura Provincial.

«Lo que le exijo al Gobierno de la Provincia es que apruebe las leyes de amnistía para todos los ciudadanos que tienen estas causas en la justicia de faltas de Formosa y dejen de perseguir a los ciudadanos porque si el Presidente porque tiene plata zafa, vamos a permitir que nuestros ciudadanos dejen de ser perseguidos por estos hechos absolutamente intrascendentes en relación a la gravedad que tiene lo que hizo el presidente”, concluyó.

