Incendiaron el auto de un vecino del barrio Fontana con una bomba molotov

Un hecho de inseguridad sorprendente ocurrió en el barrio Fontana, cuando una persona arrojó una bomba molotov para incendiar un vehículo estacionado sobre la calle Armada Nacional al 400. Las llamas consumieron en su totalidad al rodado y alcanzaron otros elementos de la vivienda. «Escuché el ruido y ya estaba prendido fuego», dijo Rodrigo, damnificado, al Grupo de Medios TVO.

«Yo estaba por salir en el auto, entro a dejar el mate y cuando entro, escucho un ruido, y cuando veo estaba incendiado el auto», relató el damnificado.

Rodrigo, de 20 años, trabajaba de remisero con el vehículo junto a su padre y lamentó que haya ocurrido el hecho. Sostiene que el motivo fue el escrache que realizó meses atrás en redes sociales, a su ex empleador, dueño de una rotisería.

«Son gente muy mala, una vez el dueño me amenazó, me quiso pegar y yo le hice una denuncia. Lo escrache unos meses atrás al dueño de una rotisería. Tuvimos unos inconvenientes y decidimos escracharlo porque vendían comida vencida», aseguró.

A pocos metros del auto del joven, estaban estacionados otros dos vehículos por lo que las llamas pudieron haberse extendido ocasionando un daño aún mayor.

Por tal motivo, solicita información aunque tras el ataque, habría identificado a una de las personas que se movilizaban en una moto.

«Cuando salgo a la calle, veo a los que habían tirado el molotov y empiezo a gritar. Ahí en la esquina se quedaron viendo, empiezo a gritar y se fueron en la moto», agregó.

La investigación del hecho ya está en manos de la policía y tras el testimonio preliminar podrían llegar a allanar un domicilio, aparentemente relacionado con una de las personas indicadas por Rodrigo como responsable.

«Estamos esperando que se haga justicia, me dejaron sin nada, ese era mi medio de laburo. Si pueden dar información de algo estaría buenísimo. Me quedé sin trabajo, sin auto», concluyó al respecto.

Parte policial

Una dotación del Cuerpo de Bomberos acudió al barrio Fontana para extinguir el incendio de un automóvil estacionado en la vereda de una vivienda y según las pericias el siniestro, fue intencional.

Además, la Policía secuestró una botella plástica parcialmente quemada y una riñonera.

El caso se produjo este martes alrededor de las 00:15 horas, cuando la operadora de turno de la línea de emergencias gratuita 911ECO, recibió varios llamados telefónicos solicitando presencia policial y de Bomberos en la calle Armada Nacional al 400, para extinguir el incendio de un vehículo.

Con la urgencia del caso, acudió un móvil de la Subcomisaría Enri Omar Alvarenga del barrio Guadalupe y una dotación del Cuerpo de Bomberos y al llegar el auto ya estaba envuelto en llamas.

Se realizaron las tareas de extinción, arrojando agua durante varios minutos, logrando apagar por completo el fuego. Lamentablemente, el vehículo sufrió destrucción total producto del incendio.

Los auxiliares de la justicia dialogaron con el propietario de automóvil Fiat Palio, expresando que dejó el vehículo estacionado minutos antes en la vereda de su casa e ingresó a la vivienda.

Momentos después escuchó una explosión procedente de la vereda y cuando se asomó a observar de qué se trataba, su vehículo ya estaba envuelto en llamas. También observó que después de la explosión dos hombres en una motocicleta 110 cilindradas huían del lugar.

En la escena del hecho se realizaron las diligencias procesales del caso, como así la pericia que estuvo a cargo del personal de Bomberos, documentándose el hallazgo de una botella plástica parcialmente quemada y una riñonera, cuyos elementos fueron secuestrados bajo formalidades legales a los fines periciales; determinándose que el siniestro fue intencional.

Tras la denuncia y los datos aportados por el damnificado, se inició una causa judicial por el delito de “Daño por Incendio”, dándose intervención a la justicia.

En forma paralela a la causa, la Policía se encuentra abocada a la investigación del hecho para establecer los pormenores del caso y dar con los presuntos responsables.

