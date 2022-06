Carbajal señaló que la Boleta Única significará un avance muy importante

Compartir

El proyecto para utilizar la Boleta Única en elecciones nacionales se aprobó en comisión con 58 votos a favor y 57 en contra. La oposición analiza pedir una sesión especial para tratar el despacho de mayoría. El Frente de Todos cuestionó la iniciativa y advirtió que no hay consenso para avanzar. El Grupo de Medios TVO en contacto con el Diputado Nacional, Fernando Carbajal habló al respecto.

Carbajal comenzó diciendo «la Boleta Única no es la solución a todos los problemas que tiene el sistema electoral, pero es un avance importante».

Para explicarle a la ciudadanía, debemos decir que hoy tenemos y utilizamos es el sistema de boletas partidarias, es decir que en una boleta de papel van todos los candidatos de un partido y votamos entrando al cuarto oscuro y entre todas ellas uno elige alguna y la pone adentro, esto tiene los problemas que conocemos que más que nada tiene que ver con lo que puede ser el faltante de boletas, manifestó el exjuez.

«La Boleta Única lo que hace es que haya una sola hoja de papel que la tiene el presidente de la mesa, se la entrega al ciudadano y este debe marcar a la lista de su preferencia», añadió.

«Esto tiene varias ventajas porque en primer lugar evita cualquier mecanismo posible de fraude como es el boto en cadena, asegura que el ciudadano siempre va a tener la posibilidad de elegir al candidato de su preferencia, permite ahorrar dinero», señaló.

«El Gobierno como siempre busca quedarse atado a lo viejo, no quieren hacer cambios. Este cambio de alguna manera va a perjudicar a los partidos políticos porque lo cierto es que le da un enorme poder al ciudadano. Se terminarán con esto las listas espejos, se limitan la posibilidad del voto arrastre y sin dudas que vamos a tener elecciones mejores de las que tenemos», argumentó.

«Lo mas importante en esto es el derecho a elegir, es mas que el derecho a ser elegido, el derecho de los ciudadanos es mucho mas importante que el de los políticos que si bien son cara y contracara de una misma moneda, lo que el Estado debe garantizar porque es un derecho consagrado en la Constitución es el derecho a elegir», indicó Carbajal.

«Hemos logrado un consenso importante entre todos los partidos opositores, así y todo, el dictamen en comisión fue 58 a 57 lo que demuestra lo ajustado que esta la mayoría de la oposición para lograr avanzar con esto. Calculo que la semana o la otra iremos al recinto y ahí trataremos de aprobarlo siendo conscientes de que el oficialismo como siempre esta en contra protegiendo la estructura tradicional y con esta mentalidad conservadora, pero creo que va a ser aprobado por el plenario de la Cámara», expuso el legislador.

Reformas en la

Corte Suprema

El presidente de la Nación citó a los Gobernadores peronistas a la propuesta de la Corte Suprema de Justicia con 25 miembros, el exjuez dijo al respecto que más que una locura, es una payasada del presidente, «tiene que dedicarse a gobernar porque estamos con una inflación galopante, le están robando el salario a los trabajadores, estamos con unos índices de pobreza y marginalidad que son dolorosos y el presidente habla de esta payasada. Esto es una locura. No se si hay algún proyecto producto de Eugenio Zafaroni. Es una vergüenza lo que dice este señor que se esconde detrás del prestigio que le supo dar el lugar que ocupaba. Nosotros no nos vamos a prestar para esta cuestión».

