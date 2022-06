Con problemas de distribución por la faltante del gasoil, los lácteos aumentarán la semana próxima

Compartir

El sector se está recuperando lentamente de la faltante de productos, pero la crisis del gasoil dificulta la distribución, sumado a que la semana que viene aumentarán los precios.

Cuando el sector de distribución de productos lácteos avizoraba una recuperación en las ventas por el abastecimiento de productos tras las faltantes, la crisis del gasoil vuelve a generar complicaciones en la de nuevos aumentos en los precios.

«Lamentablemente seguimos siempre con algún problema», manifestó Carlos Werlen, Gerente de Distribuidora del Norte, distribuidora de productos lácteos, al Grupo de Medios TVO.

«Si no son los precios, en este caso el combustible. Realmente en mi caso particular, el día lunes no pude ir al interior porque no conseguí combustible, recorrimos prácticamente todo el día para encontrar un tanque de un camión de ochenta litros, algunos te dan una cierta cantidad de dinero, en otros te dan un poquito más, en otros no te entregan porque es únicamente para cuenta corriente, por lo menos ahora, y eso por supuesto que va complicando las distribuciones», manifestó el empresario respecto a la problemática del gasoil.

En este sentido, Formosa es una de las 9 provincias más afectadas por la crisis en el abastecimiento de combustible, con múltiples consecuencias en diferentes sectores ante el stock limitado de gasoil. «Según ellos se cuantifica y los cupos que tienen en el mes se termina a las tres semanas».

«Eso va a ir generando atrasos en los transportes extra provinciales y también en nosotros, en la ciudad, ya que también nos preocupa porque tenemos una pérdida de tiempo por recorrer estaciones de servicio para poder ir completando nuestros elementos de trabajo» lamentó.

Puntualmente el sector en el que se desempeña Werlen, el lácteo, se recupera lentamente luego de una faltante de ciertos productos derivados de la leche.

«Con el tema de específicamente lácteos estamos ahí, no con un abastecimiento a full, pero se está acomodando, tuvimos bastante faltantes, pero la llevamos. En un momento la falta de productos fue porque la demanda estuvo por sobre la oferta y alguna empresa generó ese desabastecimiento, pero también golpea mucho los aumentos, no hay duda».

De esta manera se pueden identificar dos puntos que generan complicaciones en un sector en recuperación, el combustible y la inflación. De hecho, se esperan nuevos aumentos de precios para la próxima semana.

«No páramos del 7% mensual que es el aumento que se viene la semana que viene y también eso pega muy fuerte a los bolsillos, la inflación no cesa, no hay forma de que los consumidores tengan la posibilidad de que su sueldo rinda más», señaló Werlen.

En productos lácteos, los precios aumentarán entre un 5% y 6%, en cremas de leche y demás similares, el aumento va a rondar un 9% o 10%.

«Creo que con el resto se va a ir normalizando, no quiere decir que sea un abastecimiento total y absoluto. La misma inflación hoy está frenando la venta porque todos estamos hoy por debajo de lo normal, nos preocupa porque tenemos costos que asumir, empleados, impuestos, servicios públicos, aumenta todo, ya estamos acostumbrados», concluyó el empresario

