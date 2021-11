Carbajal y Neme cerraron campaña y valoraron que «el pueblo está en marcha con las banderas correctas»

Compartir

Anoche, la oposición local realizó el cierre de campaña en 25 de Mayo y Belgrano donde los candidatos estuvieron acompañados por cientos de personas entre militantes, vecinos y simpatizantes. En el escenario la candidata a diputada provincial Gabriela Neme y el candidato a diputado nacional Fernando Carbajal llamaron a que los formoseños acompañen con su voto este domingo y valoraron que «el pueblo está en marcha con las banderas correctas».

Vale decir que, durante varios minutos no hubo energía eléctrica en el lugar y los dirigentes lamentaron que se sigan acudiendo a este tipo de «prácticas» para «acallar» las voces.

Durante su discurso, Carbajal indicó que «se termina el régimen y comienza la democracia formoseña».

«Este pueblo que está marchando lo hace con las banderas correctas, seguimos marchando por la justicia, por los derechos humanos, por recuperar la democracia y por la justicia social», resaltó el ex juez federal.

Y agregó: «que sepa que Gildo Insfrán que está bien que se haya puesto plumas porque va a salir volando de Casa de Gobierno, porque el pueblo lo va a sacar en el 2023, este pueblo va a pasar a la historia porque se revela en la calle y en las urnas a un régimen de tantos años».

«Este pueblo valiente y aguerrido dará un paso esencial. Gracias Formosa, el de este domingo es un paso imprescindible pero no es el último, es el primero que vamos a dar en la construcción de una Formosa Libre», señaló.

