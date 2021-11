El MIJD reclamó ayer la entrega de 100 módulos habitacionales

Compartir

Integrantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad «Raúl Castells» se acercaron ayer hasta el Ministerio de la Comunidad, sito en Padre Grotti Nº 1040, donde aguardaron una audiencia con la ministra Gloria Giménez. Pidieron la entrega de 100 módulos habitacionales para familias «sin techo».

«La Ministra dijo que nos atendería y nos daría una respuesta», dijo Gabriela, referente del movimiento social.

Al hablar del reclamo sostuvo: «estamos esperando los módulos que quedaron en entregarnos, meses atrás presentamos un escrito donde no tuvimos ninguna respuesta, entonces ahora pedimos una audiencia».

«Queremos por lo menos que nos entreguen 100 módulos. El compromiso viene desde hace más de 6 meses. Ya fueron las asistentes sociales, pero todo quedó ahí», agregó y aclaró: «si no nos atienden o no nos dan una respuesta favorable vamos a tomar medidas más severas».

Respuesta

Finalmente, según pudo saber el Grupo de Medios TVO los manifestantes fueron recibidos por la ministra que conduce el organismo donde llegaron al acuerdo de que se realizará la visita a los que se encuentran inscriptos para avanzar próximamente en la entrega de los inmuebles.

