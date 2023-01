Caritas Formosa recolecta agua mineral para pobladores del oeste provincial

Caritas Formosa realiza una campaña de colecta de agua para pobladores de la zona oeste de la provincia que no tienen agua potable por la sequía, por lo que apelan a la solidaridad de todos los formoseños que quieran acercar sus donaciones de agua mineral a la sede Diocesana ubicada en España 965.

Al respecto, el diácono Ramón Cubilla director de Caritas, informó que están realizando la campaña para todos los que no tienen agua por la falta de precipitaciones. «Desde hace un tiempo comenzamos a recolectar porque sabemos que a esta altura por las altas temperaturas y la escasa lluvia la gente de la zona oeste está padeciendo esta situación».

Bajo el lema «El derecho del agua es indispensable para a vida», invitó a que la gente acerque sus donaciones a Caritas Diocesana, ubicado en la calle España 965, «nosotros nos encargamos de trasladar, también hay personas que se ofrecen para llevar. Hoy estamos entregando a Pozo del Tigre que es la localidad más afectada», expuso.

A su vez contó que desde Caritas Diocesana, realizamos un pedido formal para poder hacer algunos reservorios en algunos sectores del oeste, para que las personas tengan para abastecerse, pero necesitamos ayuda de la comuna ya que no hay red de agua es muy difícil sostener el reservorio, porque el sol es muy fuerte y todo el agua se evapora por el sol».

Comentó que «son poco los lugareños que tienen aljibe en su casa y hay algunos que tienen perforaciones pero sale agua que no es apto para el consumo. En el caso de Pozo del Tigre tiene una laguna que lo rodea pero no se puede consumir esa agua».

«Vamos trasladando de apoco, a medida que vamos a juntando se lleva al interior porque el agua es pesada y Pozo del Tigre no es cerca, tenemos que llevar en vehículos, y también tenemos que poner para el combustible».

Nosotros dejamos en Caritas Parroquial «Sagrado Corazón» y ellos se encargan de distribuir a la gente que está más afectada por la situación

Por último, informó que todas las personas que quieran colaborar se pueden comunicar al 3704-594766 o acercarse a España 965, en el horario de 8 a 12 y de 16.30 a 19.00.

Relacionado