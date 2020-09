Carla Vizzotti: “No es simple tomar la decisión del botón rojo”

Compartir

Linkedin Print

La Secretaria de Acceso a la Salud dijo que “está demostrado que cuando aumenta la circulación de personas y no se cumplen los protocolos aumentan los casos”.

La Secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti se refirió a la posibilidad de dar marcha atrás con las aperturas de la cuarentena en el marco del aumento de contagio por coronavirus. “No es simple tomar la decisión del botón rojo”, afirmó.

“No es simple tomar la decisión del botón rojo y que se quede todo el mundo adentro después de todo este tiempo”, dijo en declaraciones a “El Fin de la Metáfora” en Radio 10.

Vizzotti dijo que “está demostrado que cuando aumenta la circulación de personas y no se cumplen los protocolos aumentan los casos”.

Sin embargo, la funcionaria dijo que la decisión de dar marcha atrás con las medidas “no es sencilla”. “Más después de todo este tiempo y de tener una sociedad que está transitando por distintos momentos no solamente emocionales sino también económicos y sociales”, argumentó.