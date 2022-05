Carlos Lee denunció el estado de abandono de rutas y caminos en todo el territorio provincial

Compartir

El dirigente radical Carlos Lee calificó de “calamitoso y vergonzoso” el estado en que se encuentran las rutas nacionales y provinciales que cruzan gran parte del territorio formoseño, y advirtió que “la cruda realidad de los formoseños choca de frente con el relato del gobierno provincial y las supuestas bondades de su modelo de provincia”.

Lee realizó diferentes informes en sus redes sociales recorriendo distintos tramos de rutas provinciales y nacionales que conectan a los principales centros urbanos y regiones productivas de la provincia, mostrando imágenes en video de extensos tramos de pavimento seriamente destruidos.

Su periplo comenzó con un recorrido por la ruta nacional 86, donde mostró imágenes del pavimento severamente destruido y en algunos tramos totalmente la capa asfáltica totalmente inexistente debiendo los vehículos transitar por la banquina para poder continuar su camino.

A través de imágenes de un dron y fotografías, el abogado mostró varios tramos de la ruta nacional que comunica a numerosas localidades del norte y oeste de la provincia.

“Te presentamos la ruta nacional 86, que une toda la parte norte-oeste de nuestra provincia, conectando localidades como Belgrano, Güemes y San Martín 2”, expresó Lee en su video, exhibiendo enormes huellas y tramos totalmente de tierra donde debería estar la cinta asfáltica.

“Esto Lo denunciamos antes de las elecciones, y es una muestra palpable de la desidia del gobierno provincial y nacional”, señaló. Luego estuvo recorriendo la ruta provincial 3, desde El Espinillo hacia Pirané, pasando el empalme con la ruta 81 y también se ocupó de la ruta provincial 9, en la zona de Villa Escolar, denunciando también su estado de “total abandono” y falta de mantenimiento.

Más adelante, Lee señaló que “ni hablar del desastre en que se encuentran las rutas y caminos de tierra que surcan nuestra provincia, y de eso saben bien nuestros comprovincianos que desde hace décadas, por no decir de toda la vida, vienen padeciendo estos caminos que se vuelven imposibles de transitar en días de lluvia. Este gobierno provincial nunca se ocupó de estos formoseños que evidentemente son otros olvidados del modelo formoseño”, añadió.

En su último informe, Carlos Lee muestra imágenes de la ruta provincial 23, en el tramo Potrero Norte a Palo Santo. “Estamos viendo cómo está esta ruta que intercomunica a muchos pueblos y vemos que está totalmente destruida como el resto de las rutas en la provincia”.

“Esto lo conocen los pobladores de la zona que padecen estos caminos, pero es bueno que lo vean todos los formoseños, porque no les contamos sueños, no contamos promesas y no contamos discursos, les contamos la pura verdad, les mostramos la realidad”, enfatizó el dirigente del radicalismo y activo abogado que litigó en numerosas causas ante la justicia federal en defensa de los derechos de formoseños afectados por las medidas restrictivas del gobierno durante la pandemia.

