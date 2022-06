Carlos Lee invitó a Agustín Samaniego a recorrer el interior para ver «la realidad que vive la provincia»

Compartir

El dirigente radical Carlos Lee, desafió al jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Agustín Samaniego, a salir a recorrer la provincia para verificar “la realidad que viven miles de formoseños en el interior”, señalando que el sector de la producción fue uno de los más afectados por la administración de Gildo Insfrán, quien gobierna la provincia desde diciembre de 1995.

En sus redes sociales, el abogado del foro local y activo dirigente de la UCR, aludió a las recientes declaraciones de Samaniego, quien al hablar en un acto del operativo “Por Nuestra gente, todo”, había preguntado “qué hubiese sido de Formosa sin Gildo Insfrán?”.

“¿Qué hubiese sido de nuestra provincia si nosotros no hubiéramos tomado las riendas de nuestra historia y de nuestro destino, qué hubiese sido de Formosa si no teníamos un proyecto propio, un proyecto de desarrollo político, cultural, social, económico, productivo propio, como el que nos propuso el gobernador en el año 95”, manifestó el legislador del justicialismo.

En su respuesta a Samaniego, Lee señala que “sin Gildo Insfrán fácilmente tendríamos 116.000 hectáreas de algodón plantadas, 40.000 de cítricos, 12.000 de banana, desmotadoras en toda la provincia, un puerto funcionando, rutas transitables, educación, salud y muchos inmorales fuera del Gobierno”.

“Agustín –sigue Lee en su respuesta-, muy larga es la lista que te podría dar si Gildo no se hubiera perpetuado en el poder, pero la verdad no tiene sentido porque lo mismo saldrás a seguir diciendo todas estas estupideces.

Por si no conoces, te llevo una recorrida por la provincia así tenés un mejor panorama, avísame el día y te busco”, finalizó.

